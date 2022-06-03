Кабаева, семья Пескова и другие: кто попал под новые санкции ЕС

В ЕС ввели санкции против друзей и любовницы Путина. Фото: коллаж "Сегодня"
Евросоюз опубликовал шестой пакет санкций против России. Он официально вступает в силу. Так, в него попали более тысячи людей и десятки компаний, в том числе и любовница Путина Алина Кабаева.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".
Кто попал под санкции ЕС?
- Алина Кабаева, владелец "Независимой Нефтегазовой компании" Эдуард Худайнатов
- Владимир Сальдо, назначенный оккупантами "глава Херсонской области" и его "заместитель" Кирилл Стремоусов, т.н "глава Мелитополя" Галина Данильченко
- Вся семья Пескова: дочь Елизавета Пескова, его сын Николай Песков, Татьяна Навка
- Глава Роскомнадзора Андрей Липов
- Военнослужащие 64-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады (именно они устроили зверства в Буче)
- Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
- Основатель "Яндекса" Аркадий Волож
- Александра Мордашова, супруга главы "Северстали"
- Депутат Сергей Савостьянов
- Компании: Оборонэнерго, УАЗ, Воентелеком, КАМАЗ, ТатнефтьНефтехим, Балашихинский литейномеханический завод, Ремдизель
ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ – как ударили
- Страны ЕС откажутся от импорта перевозимой по морю российской нефти в течение 6 месяцев, а от импорта нефтепродуктов – 8 месяцев.
- Трубопроводной нефти санкции пока не касаются.
- От SWIFT отключают Сбербанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Банк развития Беларуси.
- ЕС приостанавливает вещание еще трех российских телеканалов: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24" и "Международный телецентр".
- ЕС расширил список лиц и организаций РФ, которые попали под экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.
- ЕС запретит предоставлять России бухгалтерские, пиар и консультационные услуги. Также у РФ не будет доступа к облачным сервисам.