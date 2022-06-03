Кабаєва, сім'я Пєскова та інші: хто потрапив під нові санкції ЄС

В ЄС запровадили санкції проти друзів та коханки Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"
Євросоюз опублікував шостий пакет санкцій проти Росії. Він офіційно набирає чинності. Так, до нього потрапили понад тисячу людей і десятки компаній, зокрема коханка Путіна Аліна Кабаєва.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Сьогодні".
Хто потрапив до санкцій ЄС?
- Аліна Кабаєва, власник "Незалежної Нафтогазової компанії" Едуард Худайнатов
- Володимир Сальдо, призначений окупантами "глава Херсонської області" та його "заступник" Кирило Стремоусов, т.зв. "глава Мелітополя" Галина Данильченко
- Вся сім'я Пєскова: донька Єлизавета Пєскова, його син Микола Пєсков, Тетяна Навка
- Глава Роскомнадзора Андрій Липов
- Військовослужбовці 64-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади (саме вони влаштували звірства у Бучі)
- Начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев
- Засновник "Яндекса" Аркадій Волож
- Олександра Мордашова, дружина глави "Сєвєрсталі"
- Депутат Сергій Савостьянов
- Компанії: Обороненерго, УАЗ, Воїнтелеком, КАМАЗ, ТатнафтаНафтохім, Балашихинський ливарно-механічний завод, Ремдизель
ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти РФ – як вдарили
- Країни ЄС відмовляться від імпорту російської нафти, що перевозиться морем, протягом 6 місяців, а від імпорту нафтопродуктів – 8 місяців.
- Трубопровідної нафти санкції поки що не стосуються.
- Від SWIFT відключають Сбербанк, Россільгоспбанк, Московський кредитний банк та Банк розвитку Білорусі.
- ЄС зупиняє мовлення ще трьох російських телеканалів: "Росія РТР/РТР Планета", "Росія 24" та "Міжнародний телецентр".
- ЄС розширив список осіб та організацій РФ, які потрапили під експортні обмеження щодо товарів та технологій подвійного призначення.
- ЄС заборонить надавати Росії бухгалтерські, піар та консультаційні послуги. Також РФ не матиме доступу до хмарних сервісів.