Как курды мешают расширению НАТО: взрывоопасный европейско-ближневосточный замес

Армия Турции попытается подавить в Сирии формирования коалиции «Сирийских демократических сил» / Коллаж "Сегодня"

1 июня Турция возобновила свою антитеррористическую операцию на севере соседней Сирии. Выступая в парламенте с речью по поводу размораживания военной операции под названием "Источник мира" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ловко увязал туда заявку в НАТО Швеции и Финляндии.

Сайт "Сегодня" разбирался, что же происходит в этом регионе Ближнего Востока.

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"Источник мира"

Между Анкарой и Дамаском напряжение возникло в 2012 году в разгар гражданской войны в Сирии, в которой Турция негласно поддерживала сирийских повстанцев, пытавшихся свергнуть режим Башара Асада при помощи стран Запада. Как известно, за Асада заступился Владимир Путин и он удержался в кресле, однако оказался не в состоянии контролировать всю территорию своей страны.

Воспользовавшись слабостью сирийского диктатора, Эрдоган объявил 9 октября 2019 года о начале антитеррористической операции "Источник мира" на территории соседней страны. Целью уже была не борьба с режимом Асада, а борьба с представителями традиционной турецкой проблемы – курдами. Официально было заявлено, что в ходе "Источника мира" турецкие силовики будут бороться с курдскими вооруженными формированиями YPG ("Отряды народной самообороны", "Курдские отряды самообороны") и коалиции "Сирийских демократических сил" (СДС).

Формирования "Сирийских демократических сил", май 2022 год

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К данному моменту эти курдские формирования неплохо вооружили США, а также обучили американские инструкторы. Вашингтон руками курдов в том числе успешно разбил в Сирии и Ираке позиции исламистской террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

Курдистан

Для Анкары многочисленные и вооруженные отряды курдов представляют довольно серьезную угрозу. Во-первых потому, что они хотят иметь свое государство, которое естественно подразумевает наличие своей регулярной армии.

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Справка: Курды выступают за создание собственного государства с конца Первой мировой войны. На сегодняшний день это один из многочисленных народов ближневосточного региона — 30–40 миллионов, это четвертый по величине этнос, после арабов, персов и турок. Курды являются самым многочисленным народом в мире, который не имеет своей государственности.

Потеснив армию Башара Асада, поначалу СДС скромно намеревались провозгласить свою автономию на севере Сирии. Но потом начали поступать сепаратистские сигналы из соседней автономной республики Иракский Курдистан (Ирак). Здесь в 2017 году был проведен референдум о независимости. Воплотить в жизнь его результаты помешала армия Ирака.

Претендуют курды и на часть иранской, а также турецкой территории. Именно поэтому Эрдоган готов работать на ослабление всего, что связано с независимостью курдов. В ответ на референдум в Иракском Курдистане, он, например, обещал разорвать все экономические отношения с этим регионом.

"Это все прекратится, как только мы перекроем трубопровод. Тогда у них не останется никаких доходов, и им негде станет достать еду, когда наши грузовики перестанут пересекать границу", – цитирует Эрдогана британская служба Би-Би-Си.

Кстати, у курдов в регионе есть мощный союзник – Израиль. "Израиль поддерживает законные усилия курдского народа по обретению государственности", – сказал в 2017 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Внутренняя оппозиция

Внутри Турции курды, составляющие почти 23% населения страны, являются серьезным политическим фактором. Непосредственно их Рабочая партия Курдистана объявлена в стране террористической за проведение множества диверсий против турецких силовиков. Поэтому она не может участвовать в общенациональных выборах. В парламенте интересы курдов отстаивает Демократическая партия народов, которая сейчас имеет 62 мандата в 600-местном Великом национальном собрании Турции (парламент).

Эрдогану, который в 2016 году пережил попытку вооруженного переворота от своей родной армии, сильная оппозиция ни в виде политиков турецкого происхождения, ни тем более в виде нацменьшинства, совершенно не нужна. Согласно отчету Управления ООН по правам человека за 2018 год, в Турции было зафиксировано серьезное нарушение прав человека сотен тысяч людей:

почти 160 000 человек были арестованы в ходе 18-месячного чрезвычайного положения после путча;

152 000 госслужащих были уволены;

учителя, судьи и адвокаты уволены или подверглись уголовному преследованию;

журналистов арестовывают, СМИ закрывают, а веб-сайты блокируют.

Протесты в Турции продолжаются, как и силовой их разгон / Фото Reuters

Эти нарушения прав человека, а также продолжающееся преследование курдов заставили ЕС напомнить Анкаре, что с таким положением дел она еще нескоро станет полноправным членом, хотя заявку подала 14 апреля 1987 года.

Кстати, предоставление курдскому меньшинству стандартных прав является одним из условий вступления Турции в ЕС.

Новая спецоперация

На фоне всего этого неожиданно Анкара поняла, что у нее есть рычаг давления на западный мир, который не принимает ее такой, какая она есть – решающий голос на принятие кого-либо в НАТО. Этим, похоже, и решил воспользоваться Реджеп Тайип Эрдоган, у которого через год намечены парламентские выборы на фоне экономического кризиса.

Под каток Эрдогана попали Швеция и Финляндия, которые были совершенно уверены, что окажутся в НАТО чуть ли не на следующий день после заявления о таком намерении. Но Эрдоган напомнил им о том, что эти страны, как и многие другие, предоставляют статус беженцев курдам, против которых в Турции ведутся уголовные дела.

"НАТО — это организация безопасности, а не организация по поддержке террористических организаций. Они защищают эти террористические организации вместе с полициями Швеции, Финляндии, Германии, Франции и Нидерландов. Они маршируют с плакатами, на которых изображены главари террористических организаций", – цитирует Reuters одно из гневных высказываний Эрдогана в адрес соискателей членства НАТО.

Нынче необходимо всему миру напомнить, что курдский вопрос очень принципиальный для Анкары. Самый эффектный способ – война.

"Начинается новая фаза формирования (в Сирии) "зоны безопасности" на 30 км вглубь от границы Турции. Мы очищаем от террористов Телль-Рифат и Манбидж", – с такого заявления 1 июня Эрдоган перезапустил "Источник мира".

К слову, три года назад Эрдоган также отправлял турецкую армию в Сирию с целью создания 30-километровой буферной зоны. И даже заявлял об успехах в борьбе с "террористами" – т.е. с курдскими борцами с ИГИЛ.

Отчет курдов по борьбе с ИГИЛ

А чтобы Швеция и Финляндия также могли показать свое рвение в борьбе с террористами (по версии США, с их антиигиловскими союзниками), Эрдоган пригласил их поучаствовать в своей спецоперации.

"Можно ли поверить в то, что неосведомленные страны, называющие "оккупацией" операцию, которую проводит Турция для защиты своих южных рубежей от террористов, будут участвовать в совместной борьбе с Анкарой против общего врага? Не мы ли сообща принимали участие в Международной коалиции по борьбе с ИГИЛ? Что же случилось? Действителен ли подобный союз? Нет. Без получения четких и удовлетворяющих Турцию ответов на все вопросы и не получив документально четких заверений, мы не изменим своих позиций", – заявил Эрдоган 1 июня в парламенте Турции.

Эксперт

По мнению аналитиков, вполне возможно, что на этот раз Эрдоган победит в противостоянии с западным миром и добьется для себя выдачи некоторых курдских военачальников, которые нашли убежище за границей. Не будут Штаты также возражать из-за нового вторжения Турции в Сирию и уничтожения курдских вооруженных формирований, которые все еще нужны Вашингтону для сдерживания пока еще существующих формирований ИГИЛ.

Бывший турецкий дипломат и нынешний исследователь Carnegie Europe Синан Ульген сказал американскому журналу Newsweek, что, поскольку США зависят от Турции в вопросе блокировки проливов для кораблей России, они не будут перечить Анкаре.

"Расчет Анкары, возможно, заключается в том, что Западу нужна Турция на борту с расширением НАТО, и, следовательно, в такое критическое время, как это, будет меньше критики трансграничной операции Турции. Тем не менее Турция своей позицией поставила себя на путь конфликта с США", – отметил Синан Ульген.

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