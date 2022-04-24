Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен признала поражение

Марин Ле Пен проиграла. Фото: коллаж "Сегодня"

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что признает свое поражение на выборах президента Франции.

Об этом сообщают СМИ.

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Напомним, на предыдущих президентских выборах в 2017 году Макрон также одержал победу над Ле Пен во втором туре. Тогда нынешний глава государства получил 66,1% голосов, его соперница — 33,9%.

В первом туре нынешних выборов Макрон получил 27,8%, Ле Пен — 23,2%.

Президентские выборы во Франции 2022

Нынешние выборы президента Франции проходят в два этапа. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов главы государства, который состоялся 10 апреля. На втором месте — лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Второй тур состоялся 24 апреля.

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