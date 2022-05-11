Парад в Москве: что испугало Путина и почему показали так мало оружия и техники – послесловие

Колонны боевых частей, прошедших по Красной площади, сократили в три раза. Фото: коллаж "Сегодня"
9 мая на Красной площади в Москве прошел парад по случаю Дня победы. Как сообщали российские СМИ, масштабная подготовка к нему проходила в подмосковном Алабино с начала апреля. Однако сам парад оказался не столь масштабным, как ожидался и гораздо более скромным по количеству солдат и военной техники в сравнении с парадом прошлого, 2021 года. Сайт "Сегодня" выяснил, в чем были различия и почему в 2022 году парад оказался унылым и "жиденьким".
Колонны боевых частей сократили в три раза
В этом году парад на Красной площади оказался менее многочисленным, чем год назад. Согласно данным Минобороны РФ, меньше было и людей, и техники. Так, например, если в 2021 году в параде участвовали 12 тысяч военных, то в 2022 году по Красной площади промаршировали 10 тысяч человек. Причем, из-за нехватки солдат на парад отправили также казаков, детей из военизированного движения "Юнармия", курсантов и сотрудников МЧС.
По сравнению с 2021 годом в параде не участвовали колонна 61-й отдельной бригады морской пехоты, 331-й парашютно-десантный полк, дислоцированный в Костроме, и колонна Военной академии связи им. Буденного.
В три раза сократили и колонны боевых частей, прошедших по Красной площади:
- 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии,
- 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Наро-Фоминска,
- 4-й танковой дивизии, расположенной в поселке Мосрентген.
Если в прошлом году Таманская и 4-я танковая дивизия были представлены тремя "коробочками" общей численностью по 624 человека от каждого соединения, а 27-я ОМСБР – двумя (413 человек), то в этом году от каждого соединения промаршировали лишь около 200 человек. Таким образом, общая численность пешей части парада сократилась на 2000 человек.
Также не были показаны некоторые типы военной техники, которые участвовали в параде в 2021 году. Вместо 191 единиц техники, участвовавших на параде в прошлом году, в этот раз по центру Москвы проехали лишь 129 боевых машин, большинство из которых – старые советские танки.
Так, на Параде Победы в Москве в 2021 году были представлены:
- советские танки периода Второй мировой войны Т-34;
- советские противотанковые самоходные артиллерийские установки СУ-100;
- самоходно-артиллерийские установки 2С35 "Коалиция-СВ";
- бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун";
- боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3 с комплексом динамической защиты;
- танк Т-14 на боевой платформе "Армата" с боевыми модулями "Эпоха" и "Кинжал";
- боевые машины поддержки танков;
- танки Т-72Б3;
- танки Т-80БВМ;
- танки Т-90М "Прорыв"
- самоходные 152-мм гаубицы "Мста-С";
- реактивные системы залпового огня "Торнадо-С";
- оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М";
- зенитные ракетные комплексы "ТОР-М2" и "БУК-М3";
- зенитные ракетные комплексы "С-350 "Витязь";
- зенитно-ракетные системы противовоздушной обороны С-300В4;
- плавающие бронетранспортеры БТР-МД "Ракушка";
- тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек";
- многофункциональные станции наведения "Панцирь-СМ";
- машины инженерной системы дистанционного минирования "Замедление";
- береговые ракетные комплексы "Бал" с противокорабельными ракетами Х-35;
- стратегические ракетные комплексы с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс";
- полицейские бронированные автомобили "Урал", "Тигр" и "Патруль".
Также была представлена боевая авиация:
- вертолеты МИ-26, Ми-8АМТША, Ми-35М, К-52 "Аллигатор";
- самолеты Су-24М, Су-34, Су-30СМ, Су-35, МиГ-29, МиГ-31К;
- сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-22.
Всего в параде 2021 года приняли участие 76 самолетов и вертолетов. В 2022 году воздушная часть парада была отменена из-за якобы плохих погодных условий. К слову, над трибунами должен был пролететь "Самолет судного дня" Ил-80 – летающий командный пункт, способный управлять ядерными ракетами.
Количество техники уменьшилось на треть
Что касается военной техники, то ее количество в этом году уменьшилось на 30 процентов. В 2022 году по Красной площади не проехали танки Т-80БВМ, самоходно-артиллерийские установки "Коалиция-СВ", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", машины инженерной системы дистанционного минирования "Замедление", зенитные комплексы "Панцирь-С", а также целая линейка полицейских бронированных автомобилей.
Существенно сократилось и число советских танков Т-34 – вместо десяти, как в 2021 году, в параде 2022 года участвовал всего один такой танк. Количество БМП-2 сократилось с 7 до 4, БМП-3 – с 10 до 3, БТР-82А, которые традиционно возглавляют колонны тяжелой техники, – с 9 до 7. Вместо РСЗО "Торнадо-С" ("Смерч") на параде показали "Торнадо-Г" меньшего калибра ("Град").
Неизменными участниками парада остались:
- танки Т-14 "Армата" – 3 штуки:
- танки Т-90М "Прорыв" – 7 штук;
- бронетранспортеры МДМ – 10 штук;
- боевые машины десанта БМД-4М – 10 штук;
- ракетные комплексы "Искандер" – 6 штук;
- стратегические ракетные комплексы "Ярс" – 3 штуки;
- бронемашины "Тайфун" и "Тигр" различных модификаций – 6 штук;
- комплексы ПВО "Бук-М3" и "Тор-М2" – по 4 штуки;
- БТР "Бумеранг" – 3 штуки.
Вместо парада на войну
Уменьшение количества людей и техники на параде в Москве, в первую очередь, связано с войной в Украине. В частности, вышеупомянутый 331-й гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк, отсутствующий на Красной площади, принимал участие в боевых действиях под Киевом, во время которых понес потери в количестве 49 человек (по официальным данным РФ). Среди погибших десантников был и командир полка полковник Сергей Сухарев. Кроме того, под Харьковом был убит и командир неучаствовавшего в параде батальона морской пехоты 61-й бригады Дмитрий Софронов.
Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что в войне с Украиной Россия задействовала практически всю свою армию, поэтому на парад пришлось сгонять военных из московских военных частей и студентов.
"На параде не было войск, как таковых. Они все в Украине, многие уже погибли. По Красной площади маршировали курсанты, студенты военной академии и женские батальоны", – говорит "Сегодня" Жданов.
У армии РФ дефицит техники
Эксперт считает, что в России скоро не то, что показывать некого будет на параде, но и воевать будет нечем.
"На парад буквально выгребли остатки старой советской техники. Все, что было более-менее боеспособным, отправлено в Украину. При этом часть российской техники уничтожена или захвачена ЗСУ. В том числе, тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и ЗРПК "Панцирь-С", – говорит эксперт.
Справка
ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" была разработана в 2001 году. Размещается на базе танка Т-72 или на шасси грузового автомобиля КрАЗ. Основной задачей системы является поддержка пехоты и бронетанковых соединений. ТОС предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.
ЗРПК "Панцирь"
"Панцирь" – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз. Поражение целей – до 40 км.
Военный эксперт Якуб Войнаровский также считает, что практически вся российская техника сегодня вывезена из страны.
"Им нечего было демонстрировать. А лишний раз показывать свою неспособность воевать, то лучше вообще ничего не показывать. Что они собственно и сделали", – говорит "Сегодня" эксперт.
В то же время Олег Жданов отмечает, что столь скудный парад в данное время на руку Путину.
"Даже если бы и была возможность продемонстрировать некую мощь своей армии, Путину сегодня это не нужно. Президент России боится Запада, он чувствует, что проигрывает в войне с Украиной и всем миром. Именно поэтому Россия уже не угрожает ядерным оружием и отменила воздушный парад с участием "самолета судного дня". Путин хочет снизить градус напряжения и уменьшить конфликт с США и Британией, в первую очередь. В такой ситуации масштабный парад в Москве был бы для него некстати", – подытожил Жданов.
Ранее сайт "Сегодня" писал, что Вторая армия мира оказалась мыльным пузырем, и выяснял, почему Путин не объявил мобилизацию и войну Украине.
Также мы информировали, что 9 мая в городах России военные парады, посвященные 77-й годовщине Победы во Второй мировой войне прошли без демонстрации боевой авиации. Как объяснили в Кремле, воздушная часть торжественного мероприятия была отменена "из-за погодных условий". Данное заявление властей вызвало недоумение и насмешки у граждан России.