Почему Китай отказывается помогать своему "другу" Путину

США внимательно следят за руками Пекина / Коллаж "Сегодня"

Спасти экономику России от тех ужасов, которые ей напрогнозировали ведущие мировые эксперты, может исключительно Китай. Это не только самый крупный потребительский рынок в мире, но и стабильно растущая на протяжении последних 30 лет экономика несмотря на всевозможные кризисы. Вот и стучится международный преступник Владимир Путин в пекинскую дверь, однако там почему-то не спешат ее распахивать.

Сайт "Сегодня" разбирался в двухсторонних отношениях РФ и КНР.

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Дружба без границ

Согласно данным разведки США, международный преступник Владимир Путин принял решение нападать на Украину еще в конце 2021 года. Он потихоньку готовился в своей победоносной войне, но никого из своих партнеров не предупредил. Эксперты теряются в догадках, сказал ли хозяин Кремля о своем гениальном плане по захвату чужой территории генеральному секретарю ЦК Компартии Китая Си Цзиньпиню, к которому приехал в гости за две недели до вторжения. Не исключено, что Путин уведомил, но с уговоркой, что у него в Киеве все под контролем и восточному партнеру не о чем беспокоиться.

В итоге на саммите в Пекине 4 феврале 2022 года Си Цзиньпин и Владимир Путин объявили о "дружбе без границ". Они договорились сотрудничать в любой сфере и объявили себя стратегическими партнерами. А через 20 дней авиация РФ начала бомбить города Украины, а Пекин не знал, как быстро и безопасно эвакуировать около 6000 своих граждан и дипломатов.

В начале февраля Си мог думать, что впереди его страну ожидает блестящее экономическое сотрудничество с Россией

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По мнению внештатного научного сотрудника Института Лоуи в Австралии Бобо Ло, Путин не только необоснованно усыпил бдительность Пекина, но и имеет ужасно некомпетентную армию.

"Путин, "лучший друг Си", был разоблачен как варвар и некомпетентный военачальник. Западное единство сильнее, чем за два десятилетия. Америка показала, что она хочет и может лидировать. Более того, Китай оказался запятнан связью с международным преступником. Действия России сузили возможности Пекина в отношении Тайваня, а косвенные последствия для мировой экономики, включая рост цен на энергоносители и продовольствие и нарушение цепочек поставок, нанесли ущерб интересам Китая", – написал Бобо Ло для Института Джорджа Буша.

Что произошло

Но у Кремля, как известно, своя правда. Ссылаясь на договоренности от 4 февраля обложенный санкциями Кремль требует обещанного сотрудничества. Однако, как пишет американская газета Washington Post, попытки Кремля добиться от Китая помощи в преодолении санкций Запада обернулись "холодным душем" от высшего руководства в Пекине.

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"Российские официальные лица выдвигают все более разочарованные просьбы о большей поддержке во время обсуждений с Пекином в последние недели, призывая Китай оправдать свое заявление о "безграничном" партнерстве, сделанное за несколько недель до начала войны в Украине. Руководство Китая готово расширить помощь России, но не нарушая западных санкций, и установило ограничения на то, что оно будет делать, по словам китайских и американских официальных лиц", – пишет издание.

По данным Washington Post, Москва несколько раз в течение последних недель обращалась к китайцам с просьбами о помощи, но переговоры идут "тяжело" и сопровождаются нарастающим раздражением в Пекине и фрустрацией — в Кремле. Что конкретно просит Путин у председателя КНР Си Цзиньпина, к которому ездил за несколько дней до начала войны, источники издания не уточняют. По их словам, речь идет о выполнении "торговых обязательств", якобы взятых китайской стороной в конце февраля, а также поддержке в финансовой и технологической сферах, по которым санкции ударили больнее всего.

"Китай ясно донес свою позицию по ситуации в Украине и незаконным санкциям против России. Мы понимаем сложность ситуации для РФ. Но мы не можем игнорировать свою ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа", — пояснил официальную позицию китайский чиновник из числа источников американского издания.

Посыпалось все

Вопреки ожиданиям, Китай не стал наращивать поставки в Россию техники после ухода крупных международных компаний и торговой блокады со стороны мировых контейнерных перевозчиков. Как писал Washington Post в середине мая, в марте экспорт в РФ китайских ноутбуков упал на 40%, смартфонов — на 66%, телекоммуникационного оборудования — на 98%.

Китайским нефтегазовым компаниям было приказано приостановить инвестиции в российские проекты; IT-гиганты, включая Lenovo Group и Xiaomi, не афишируя свернули работу на рынке РФ, а китайская платежная система UnionPay отказалась работать с попавшими под санкциями российскими банками.

Как отметил изданию официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пенью проблема даже не в наложенных санкциях и штрафах за их обход, проблема в том, что российский рынок скатывается в глубокий кризис.

"Проблема не в том, кто будет помогать России обходить санкции, а в том, что нормальный экономический и торговый объем между Россией и Китаем оказался под ударом без необходимости", — заявил Лю Пенью.

Причины

До ввода ЕС 6-го пакета санкций против России, предусматривающего нефтяное эмбарго, европейские аналитики предполагали, что именно Китай станет тем рынком, куда Россия будет отправлять нереализованную на западе нефть, а потом и газ. Однако пока нет сообщений о заключение соответствующих сделок между странами – главными противниками США.

Казалось бы, на почве противостояния США обе страны могли бы объединить усилия. Однако это не происходит. Мало того, в России начинают высказывать мысль, что вводимые сейчас санкции против них – это предупреждение Китаю.

"Из дипломатических кулуаров. Американские дипломаты в азиатских странах прямо говорят своим визави, что масштаб экономической войны против России подразумевает и вторую важнейшую цель: продемонстрировать Китаю весь арсенал средств, имеющихся в распоряжении Вашингтона и возможных к применению в случае конфликта КНР и США. По утверждению тех же американских товарищей, они уверены, что Китай все оценил и понял, поэтому укоротил амбиции и впредь будет гораздо более осторожен, чем мог бы быть", – пишут на российских телеграм-каналах.

Санкции против КНР

Собственно пример, чем конфликт с Вашингтоном может закончиться, Китай уже имеет. В 2021 году Джозеф Байден ввел санкции против 59 китайских компаний, которые, по мнению Белого дома, занимались подрывом безопасность США. Среди этих компаний оказались крупнейшие мировые компании в сфере телекоммуникаций Huawei, China Mobile Communications Group Co., Ltd., China Telecommunications Corporation.

Тогда в "черный список" попали:

Китайская государственная военно-промышленная компания (CASIC),

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC),

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC);

Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC).

29 ноября 2020 года США ввели санкции против крупнейшего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp.

"С одной стороны, Си хочет сохранить стратегическое партнерство с Россией. С другой стороны, стабильное развитие Китая — и легитимность режима — по-прежнему сильно зависят от глобальной экономики, в которой доминируют США, и легкого доступа к рынкам, ресурсам и технологиям", – резюмирует Бобо Ло.

Ситуация

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