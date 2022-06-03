Чому Китай відмовляється допомагати своєму "другу" Путіну

США уважно стежать за руками Пекіна / Колаж "Сегодня"

Врятувати економіку Росії від тих жахів, які їй прогнозували провідні світові експерти, може виключно Китай. Це не тільки найбільший споживчий ринок у світі, а й економіка, що стабільно зростає протягом останніх 30 років, незважаючи на всілякі кризи. От і стукає міжнародний злочинець Володимир Путін у пекінські двері, проте там чомусь не поспішають її відчиняти.

Сайт "Сьогодні" розбирався у двосторонніх відносинах РФ та КНР.

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Дружба без кордонів

За даними розвідки США, міжнародний злочинець Володимир Путін вирішив нападати на Україну ще наприкінці 2021 року. Він потихеньку готувався до своєї переможної війни, але нікого зі своїх партнерів не попередив. Експерти губляться у здогадах, чи сказав господар Кремля про свій геніальний план із захоплення чужої території генеральному секретареві ЦК Компартії Китаю Сі Цзіньпіню, до якого приїхав у гості за два тижні до вторгнення. Не виключено, що Путін повідомив, але із застереженням, що в нього в Києві все під контролем і східному партнеру нема про що турбуватися.

У результаті на саміті в Пекіні 4 лютого Сі Цзіньпін і Володимир Путін оголосили про "дружбу без кордонів". Вони домовилися співпрацювати у будь-якій сфері та оголосили себе стратегічними партнерами. А через 20 днів авіація РФ почала бомбардувати міста України, а Пекін не знав, як швидко та безпечно евакуювати близько 6000 своїх громадян та дипломатів.

На початку лютого Сі міг думати, що попереду його країну чекає блискуча економічна співпраця з Росією

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На думку позаштатного наукового співробітника Інституту Лоуї в Австралії Бобо Ло, Путін не лише необґрунтовано приспав пильність Пекіна, але й має дуже некомпетентну армію.

"Путін, "найкращий друг Сі", був викритий як варвар і некомпетентний воєначальник. Західна єдність сильніша, ніж за два десятиліття. Америка показала, що вона хоче і може лідирувати. Більше того, Китай виявився заплямований зв'язком з міжнародним злочинцем. Події Росії звузили можливості Пекіна щодо Тайваню, а непрямі наслідки для світової економіки, включаючи зростання цін на енергоносії та продовольство та порушення ланцюжків поставок, завдали шкоди інтересам Китаю", – написав Бобо Ло для Інституту Джорджа Буша.

Що сталося

Але Кремль, як відомо, має свою правда. Посилаючись на домовленості від 4 лютого, обкладений санкціями Кремль вимагає обіцяної співпраці. Однак, як пише американська газета Washington Post , спроби Кремля домогтися від Китаю допомоги у подоланні санкцій Заходу обернулися холодним душем від вищого керівництва в Пекіні.

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"Російські офіційні особи висувають все більш розчаровані прохання про більшу підтримку під час обговорень з Пекіном в останні тижні, закликаючи Китай виправдати свою заяву про "безмежне" партнерство, зроблену за кілька тижнів до початку війни в Україні. Керівництво Китаю готове розширити допомогу Росії, але не порушуючи західних санкцій і встановило обмеження на те, що воно робитиме, за словами китайських та американських офіційних осіб", – пише видання.

За даними Washington Post, Москва кілька разів протягом останніх тижнів зверталася до китайців із проханнями про допомогу, але переговори йдуть "важко" і супроводжуються наростаючим роздратуванням у Пекіні та фрустрацією — у Кремлі. Що конкретно просить Путін у голови КНР Сі Цзіньпіня, до якого їздив за кілька днів до початку війни, джерела видання не уточнюють. За їхніми словами, йдеться про виконання "торговельних зобов'язань", нібито взятих китайською стороною наприкінці лютого, а також підтримку у фінансовій та технологічній сферах, за якими санкції вдарили найболючіше.

"Китай ясно доніс свою позицію щодо ситуації в Україні та незаконних санкцій проти Росії. Ми розуміємо складність ситуації для РФ. Але ми не можемо ігнорувати свою ситуацію у цьому діалозі. Китай завжди діятиме на користь китайського народу", — пояснив офіційну позицію китайський чиновник із числа джерел американського видання.

Посипалося все

Попри очікування, Китай не став нарощувати постачання до Росії техніки після відходу великих міжнародних компаній та торгової блокади з боку світових контейнерних перевізників. Як писав Washington Post у середині травня, у березні експорт в РФ китайських ноутбуків впав на 40%, смартфонів – на 66%, телекомунікаційного обладнання – на 98%.

Китайським нафтогазовим компаніям було наказано призупинити інвестиції у російські проекти; IT-гіганти, включаючи Lenovo Group і Xiaomi, не афішуючи згорнули роботу на ринку РФ, а китайська платіжна система UnionPay відмовилася працювати з російськими банками, що потрапили під санкції.

Як зазначив виданню офіційний представник посольства КНР у Вашингтоні Лю Пенью, проблема навіть не в накладених санкціях і штрафах за їх обхід, проблема в тому, що російський ринок скочується в глибоку кризу.

"Проблема не в тому, хто допомагатиме Росії обходити санкції, а в тому, що нормальний економічний і торговий обсяг між Росією та Китаєм опинився під ударом без необхідності", – заявив Лю Пенью.

Причини

До введення ЄС 6-го пакету санкцій проти Росії, що передбачає нафтове ембарго, європейські аналітики припускали, що саме Китай стане тим ринком, куди Росія відправлятиме нереалізовану на заході нафту, а потім і газ. Однак поки що немає повідомлень про укладання відповідних угод між країнами – головними противниками США.

Здавалося б, на ґрунті протистояння США обидві країни могли б об'єднати зусилля. Однак цього не відбувається. Мало того, в Росії починають висловлювати думку, що санкції, що зараз вводяться, проти них – це попередження Китаю.

"З дипломатичних кулуарів. Американські дипломати в азіатських країнах прямо кажуть своїм візаві, що масштаб економічної війни проти Росії має на увазі і другу найважливішу мету: продемонструвати Китаю весь арсенал методів, що є у розпорядженні Вашингтона і можливі до застосування у разі конфлікту КНР та США. За твердженням тих же американських товаришів, вони впевнені, що Китай все оцінив і зрозумів, тому укоротив амбіції і надалі буде обережнішим, ніж міг би бути", – пишуть на російських телеграм-каналах.

Санкції проти КНР

Власне, приклад, чим конфлікт із Вашингтоном може закінчитися, Китай уже має. 2021 року Джозеф Байден ввів санкції проти 59 китайських компаній, які, на думку Білого дому, займалися підривом безпеки США. Серед цих компаній виявилися найбільші світові компанії у сфері телекомунікацій Huawei, China Mobile Communications Group Co., Ltd., China Telecommunications Corporation.

Тоді до "чорного списку" потрапили:

Китайська державна військово-промислова компанія (CASIC),

Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC),

Китайської національної ядерної корпорації (CNNC);

Китайська національна нафтова шельфова корпорація (CNOOC).

29 листопада 2020 року США ввели санкції проти найбільшого китайського виробника мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corp.

"З одного боку, Сі хоче зберегти стратегічне партнерство з Росією. З іншого боку, стабільний розвиток Китаю – і легітимність режиму – як і раніше, сильно залежать від глобальної економіки, в якій домінують США, і легкого доступу до ринків, ресурсів і технологій", – резюмує Бобо Ло.

Ситуація

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