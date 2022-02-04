Китай поддержал ультиматум России к НАТО и США: подробности

Президенты России и Китая выступили с призывом к Западу / Фото: Reuters, kremlin.ru, Коллаж: Сегодня

Китай поддержал требования России к Западу по вопросам безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров двух стран Си Цзиньпина и Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

"Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе", — говорится в заявлении.

Реклама

В заявлении указывается, что обе стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО.

"Стороны считают, что отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, в том числе методами недобросовестной конкуренции, усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию, серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность", — говорится в тексте заявления.

Россия и Китай призвали США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-тихоокеанском регионе и Европе. Также обе стороны высказали озабоченность созданием США, Великобританией и Австралией трехстороннего партнерства в сфере безопасности.

Реклама

"Стороны уверены, что защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны. Стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека, а также против попыток провоцировать раскол и конфронтацию в мире", — также говорится в заявлении.

Россия и Китай считают, что по причине национальной специфики, различий в истории и культуре, общественном строе и уровне социально-экономического развития государств необходимо "соотносить универсальность прав человека с реальной ситуацией".

Требования России