Китай підтримав ультиматум Росії до НАТО та США: подробиці

/ Фото: Reuters, kremlin.ru, Колаж: Сьогодні

Китай підтримав вимоги Росії до Заходу щодо безпеки. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі лідерів двох країн Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна, опублікованій на сайті Кремля.

"Китайська сторона ставиться з розумінням та підтримує висунуті Російською Федерацією пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов'язкових гарантій безпеки в Європі", – йдеться у заяві.

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У заяві наголошується, що обидві сторони виступають проти подальшого розширення НАТО.

"Сторони вважають, що окремі держави, військово-політичні союзи або коаліції мають на меті отримання прямо чи опосередковано односторонніх військових переваг на шкоду безпеці інших, у тому числі методами недобросовісної конкуренції, посилюють геополітичне суперництво, роздмухують антагонізм і конфронтацію, серйозно підривають порядок у сфері безпеки та глобальну стратегічну стабільність", – йдеться у тексті заяви.

Росія та Китай закликали США відмовитися від планів розміщення ракет середньої та малої дальності наземного базування в Азійсько-тихоокеанському регіоні та Європі. Також обидві сторони висловили занепокоєння створенням США, Великою Британією та Австралією тристороннього партнерства у сфері безпеки.

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"Сторони впевнені, що захист демократії та прав людини не повинен використовуватися як інструмент для тиску на інші країни. Сторони виступають проти зловживання демократичними цінностями, втручання у внутрішні справи суверенних держав під приводом захисту демократії та прав людини, а також проти спроб провокувати розкол та конфронтацію у світі" – також йдеться у заяві.

Росія та Китай вважають, що через національну специфіку, відмінності в історії та культурі, суспільному устрої та рівні соціально-економічного розвитку держав необхідно "співвідносити універсальність прав людини з реальною ситуацією".

Вимоги Росії