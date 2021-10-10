Крушение самолета в РФ: возможная причина и сколько погибло людей

В самолете выжили лишь семь человек. Коллаж "Сегодня"

После крушения самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек из 23 находящихся на борту. Уже рассматриваются версии от неисправности до нарушений правил полета.

Об этом сообщает Интерфакс.

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По данным МЧС РФ, из упавшего самолета в Мензелинском районе достали живыми семь человек. Всего на борту находились 21 парашютист и два члена экипажа. Сейчас на месте крушения продолжаются аварийно-спасательные работы, в том числе и по эвакуации выживших.

Источник "Интерфакса" утверждает, что оба пилота погибли при падении самолета. Самолет принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Еще один информированный источник говорит, что сейчас основной версией причины катастрофы рассматривается отказ авиационной техники.

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"По предварительным данным, во время полета произошел отказ, пилот попытался совершить вынужденную посадку, однако удар о землю оказался очень сильным", – сообщил он.

В свою очередь NEXTA со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану сообщает, что среди погибших два пилота — Михаил Беляев и Александр Зыков. В авиационных службах считают, что причиной падения самолета могло стать превышение числа пассажиров, а также рассматриваются версии неисправности самолета и ошибки экипажа.

Телеграм-канал "112" опубликовал список всех людей, которые находились на борту самолета.

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Экипаж:

Михаил Беляев.

Александр Зыков.

Парашютисты:

Дмитрий Дербышев.

Владимир Зеленин.

Ольга Миниева.

Вячеслав Пискунов.

Павел Музыченко.

Денис Яковлев.

Динар Давлетгареев.

Вадим Фахрутдинов.

Андрей Тимофеев.

Равиль Шарафутдинов.

Александр Еремин.

Виктория Соловьева.

Дмитрий Филинов.

Денис Прохоров.

Сергей Кузенко.

Ксения Смигуллина.

Олег Кублицкий.

Ильнар Гайфуллин.

Игорь Алексеев.

Александр Цывинский.

Новости последних авиакатастроф:

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