Летел в Турцию, но приземлился в России. Все подробности ЧП с самолетом Belavia

Спустя час после вылета на борту сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей

Самолет Belavia подал сигнал бедствия. Коллаж: "Сегодня", фото: flightpix.org

В понедельник, 26 июля, самолет Belavia, который следовал из Минска в Анталию, спустя час после вылета подал сигнал бедствия. На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что произошло.

Самолет Belavia подал сигнал бедствия над Воронежской областью. Лайнер приземлился в аэропорту Домодедово (Московская область). Как сначала сообщили, на борту самолета сработал датчик неисправности давления. Позже стало известно, что сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей.

В 11:46 борт совершил посадку в московском аэропорту Домодедово. Пассажирам пообещали запасной самолет, который отправит их в Анталию.

Что известно о самолете Boeing 737-8ZM

Согласно истории полетов самолета, за последнюю неделю он совершил 25 рейсов. Чаще всего летал по маршрутам Минск – Хургада и Минск – Шарм-эль-Шейх.

Несмотря на то, что на борту сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей, самолет новый – ему 5 лет.

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Самолет Belavia. Фото: flightpix

Что говорят в авиакомпании

Как рассказали в Belavia, после того как сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей, экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8 тыс. футов и заходе на посадку в Домодедово (Россия, Московская область).

Пассажирам пообещали питание и запасной самолет, который будет отправлен в самое ближайшее время.

Почему самолет летел в обход Украины

С 26 мая этого года Кабинет министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а в полночь с 28 на 29 мая Украина ввела полный запрет на использование своего воздушного пространства белорусскими самолетами. Такое решение власти приняли после принудительной посадки в Минске самолета лоукостера Ryanair и ареста белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Как ранее говорил секретарь СНБО Алексей Данилов, Украина возобновит авиасообщение с Беларусью тогда, когда страна-сосед изменит отношение к политзаключенным.

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