Летів до Туреччини, але приземлився в Росії. Всі подробиці НП з літаком Belavia

Через годину після вильоту на борту спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів

Літак Belavia подав сигнал лиха. Колаж: "Сьогодні", фото: flightpix.org

У понеділок, 26 липня, літак Belavia, який слідував з Мінська в Анталію, через годину після вильоту подав сигнал лиха. На борту знаходилися 189 пасажирів і 7 членів екіпажу.

Сайт "Сьогодні" розповідає, що сталося.

Літак Belavia подав сигнал лиха над Воронезькою областю. Лайнер приземлився в аеропорту Домодєдово (Московська область). Як спочатку повідомили, на борту літака спрацював датчик несправності тиску. Пізніше стало відомо, що спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів.

Об 11:46 борт здійснив посадку в московському аеропорту Домодєдово. Пасажирам пообіцяли запасний літак, який відправить їх в Анталію.

Що відомо про літак Boeing 737-8ZM

Згідно історії польотів літака, за останній тиждень він зробив 25 рейсів. Найчастіше літав по маршрутам Мінськ – Хургада і Мінськ – Шарм-ель-Шейх.

Незважаючи на те, що на борту спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів, літак новий – йому 5 років.

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Літак Belavia. Фото: flightpix

Що кажуть в авіакомпанії

Як розповіли в Belavia, після того як спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів, екіпаж ухвалив рішення про відключення двигуна, зниженні до висоти у 8 тис. футів і заході на посадку в Домодєдово (Росія, Московська область).

Пасажирам пообіцяли харчування і запасний літак, який буде відправлений в самий найближчий час.

Чому літак летів в обхід України

З 26 травня цього року Кабінет міністрів України ухвалив рішення припинити авіасполучення з Білоруссю, а опівночі з 28 на 29 травня Україна ввела повну заборону на використання свого повітряного простору білоруськими літаками. Таке рішення влада ухвалила після примусової посадки в Мінську літака лоукостера Ryanair і арешту білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Як раніше говорив секретар РНБО Олексій Данилов, Україна відновить авіасполучення з Білоруссю тоді, коли країна-сусід змінить ставлення до політв'язнів.

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