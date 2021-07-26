Летів до Туреччини, але приземлився в Росії. Всі подробиці НП з літаком Belavia

Літак Belavia подав сигнал лиха. Колаж: "Сьогодні", фото: flightpix.org
У понеділок, 26 липня, літак Belavia, який слідував з Мінська в Анталію, через годину після вильоту подав сигнал лиха. На борту знаходилися 189 пасажирів і 7 членів екіпажу.
Сайт "Сьогодні" розповідає, що сталося.
Літак Belavia подав сигнал лиха над Воронезькою областю. Лайнер приземлився в аеропорту Домодєдово (Московська область). Як спочатку повідомили, на борту літака спрацював датчик несправності тиску. Пізніше стало відомо, що спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів.
Об 11:46 борт здійснив посадку в московському аеропорту Домодєдово. Пасажирам пообіцяли запасний літак, який відправить їх в Анталію.
Що відомо про літак Boeing 737-8ZM
Згідно історії польотів літака, за останній тиждень він зробив 25 рейсів. Найчастіше літав по маршрутам Мінськ – Хургада і Мінськ – Шарм-ель-Шейх.
Незважаючи на те, що на борту спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів, літак новий – йому 5 років.
Літак Belavia. Фото: flightpix
Що кажуть в авіакомпанії
Як розповіли в Belavia, після того як спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів, екіпаж ухвалив рішення про відключення двигуна, зниженні до висоти у 8 тис. футів і заході на посадку в Домодєдово (Росія, Московська область).
Пасажирам пообіцяли харчування і запасний літак, який буде відправлений в самий найближчий час.
Чому літак летів в обхід України
З 26 травня цього року Кабінет міністрів України ухвалив рішення припинити авіасполучення з Білоруссю, а опівночі з 28 на 29 травня Україна ввела повну заборону на використання свого повітряного простору білоруськими літаками. Таке рішення влада ухвалила після примусової посадки в Мінську літака лоукостера Ryanair і арешту білоруського опозиціонера Романа Протасевича.
Як раніше говорив секретар РНБО Олексій Данилов, Україна відновить авіасполучення з Білоруссю тоді, коли країна-сусід змінить ставлення до політв'язнів.
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