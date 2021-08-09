Лукашенко про Крым: "Переступлю через Украину"

Лукашенко дал пресс-конференцию в лучших традициях президента РФ Владимира Путина / Коллаж "Сегодня"

Минск готов признать Крым российским, но лишь после того, как туда начнут поставлять продукцию все без исключения российские олигархи. Об этом заявил на пресс-конференции самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко.

"Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию — за мной дело не заржавеет", – заявил Лукашенко.

Среди приглашенных на пресс-конференцию было много военных и чиновников / Фото пресс-службы президента Беларуси

При этом Лукашенко вспомнил, что их с Украиной связывает Будапештский меморандум (который Лукашенко назвал "декларацией") о ядерном разоружении. Напомним, в нем прописан отказ Украины и Беларуси от ядерного оружия, взамен на гарантии безопасности от России и стран Запада. Однако Лукашенко считает, что из-за действий Украины у него теперь "развязаны руки".

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"Меня многие связывает с Украиной. Помните, мы подписали Будапештскую декларацию. Назарбаев, Ельцин, Клинтон, Тони Блэр, или кто-то тогда был от Великобритании. Мы подписали. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. Украина на это видите, что творит! У меня руки развязаны и на Крым, и на все остальное", – заявил Лукашенко.

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Вопрос воздушного пространства

Белорусский диктатор также высказал возмущение на реакцию Киева после его визита в Крым и встречи там с президентом России Владимиром Путиным.

"Они взвыли – Лукашенко в Крым полетел! Так вы ж закрыли воздушное пространство! Через Россия полетел. Так я ж через Украину не могу полететь", – возмутился непризнанный на Западе лидер Беларуси.

Лукашенко считает, что ему не оставили другой возможности, как летать через Россию.

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"Вы закрыли авиасообщение в Одессу – кому вы хуже сделали? Наши переориентировались на Краснодарский край, летают в Турцию – "Белавиа" делает немного дугу. Турцию мы не закрывали, а могли бы вообще не принимать самолеты через Украину. Как вы мне предлагаете доставлять людей на отдых? У нас другого пути нет – только через Россию. Поэтому не надо мне сейчас ставить условия. Вы сделали все и проложили мне маршрут в Крым", – сказал диктатор.