Лукашенко про Крим: "Переступлю через Україну"

Лукашенко дав прес-конференцію в кращих традиція президента РФ Володимира Путіна / Колаж "Сегодня"

Мінськ готовий визнати Крим російським, але лише після того, як туди почнуть поставляти продукцію все без винятку російські олігархи. Про це заявив на прес-конференції самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко.

"Коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію – за мною справа не заіржавіє", – заявив Лукашенко .

Серед запрошених на прес-конференцію було багато військових і чиновників / Фото прес-служби президента Білорусі

При цьому Лукашенко згадав, що їх з Україною пов'язує Будапештський меморандум (який Лукашенко назвав "декларацією") про ядерне роззброєння. Нагадаємо, в ньому прописана відмову України і Білорусі від ядерної зброї від гарантії безпеки Росії та країн Заходу. Однак Лукашенко вважає, що через дії України у нього "розв'язані руки".

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"Мене багато пов'язує з Україною. Пам'ятаєте, ми підписали Будапештську декларацію. Назарбаєв, Єльцин, Клінтон, Тоні Блер, або хтось тоді був від Великобританії. Ми підписали. Мій підпис там стоїть. Але я і через це переступлю. Україна на це бачите, що творить! У мене руки розв'язані і на Крим, і на все інше", – заявив Лукашенко.

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Питання повітряного простору

Білоруський диктатор також висловив обурення на реакцію Києва після його візиту в Крим і зустрічі там з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Вони волали – Лукашенко в Крим полетів! Так ви ж закрили повітряний простір! Через Росія полетів. Так я ж через Україну не можу полетіти", – обурився невизнаний на Заході лідер Білорусі.

Нагадаємо, що Україна в опівночі з 28 на 29 травня ввела повну заборону на використання свого повітряного простору білоруськими літаками. Літаки з Білорусі не можуть пролітати над територією України навіть транзитом. Заборона була введена через примусову посадку в Мінську літака Ryanair заради арешту білоруського опозиціонера Романа Протасевича.