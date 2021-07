Міграційний терор Лукашенка. Білорусь завалила Литву нелегалами

Оскільки режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка не може економічно або політично відповісти на санкції Заходу, він відреагував значно оригінальніше – Литву заповнили нелегальні мігранти, які прибувають з цієї країни.

Ситуація настільки серйозна, що на неї довелося реагувати загальноєвропейським структурам, а також країнам-сусідкам.

"Сьогодні" розбирають причини міграційної кризи в Литві й можливі наслідки для Мінська.

За два перші неповні тижні липня в Литві затримали 973 нелегальних мігранти, які потрапили в країну з Білорусі. За даними Єврокомісії, їхня кількість за останній місяць зросла в 22 рази.

Загалом від початку року в країні виявили майже 1,7 тис. нелегалів – це вдвадцятеро більше, ніж за весь 2020 рік. Це абсолютний рекорд за весь час існування країни. Переважно до країни прибувають мігранти з країн Азії і Близького Сходу.

Причина такої поведінки Мінська очевидна – саме Литва є головним генератором заходів тиску на режим Лукашенка після сфальсифікованих президентських виборів рік тому, репресій щодо опозиційних кандидатів і протестувальників проти його "перемоги".

На цьому тлі Вільнюс вирішив відгородитися від сусідньої країни стіною – її хочуть протягнути уздовж усього 679-кілометрового литовсько-білоруського кордону. Установка лише колючого дроту обійдеться в 42 млн євро.

Уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію, а в парламенті керівна партія і опозиція об'єдналися довкола проєкту резолюції про визнання дій Білорусі методами гібридної агресії. Якщо, точніше, коли документ буде прийнято, уряд зобов'яжуть почати консультації з НАТО.

МЗС Литви вже закликало ЄС покарати Білорусь – ввести нові санкції.

"Ми маємо направити дуже чіткий сигнал як Лукашенкові, так і іншим диктаторам. Санкції мають бути дуже чіткими, швидкими, і, на мою думку, це правильна відповідь", – заявив у Брюсселі 12 липня міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Поки питання санкцій залишається відкритим, Європейське прикордонне агентство Frontex оголосило про термінову операцію з допомоги Литві. Відомство відправить додаткових прикордонників, патрульні машини і спеціальних офіцерів для проведення роботи з мігрантами. Окремо від цього директор відомства Фабріс Леджер пообіцяв виділити також вертольоти для контролю за кордоном.

Крім того, начальник прикордонного контролю департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії Егерта Белічева повідомила про посилення охорони кордону з Росією і Латвією через ситуацію в Литві.

Україна теж не стоїть осторонь. Глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики разом з колегами з Литви, Чехії, Естонії, Франції, Німеччини, Ірландії, Латвії, Польщі, Великої Британії і США засудив "контрабанду мігрантами".

We, the chairs of parliaments Foreign Affairs Committees, condemn the use of trafficked migrants by the #Lukashenko regime to undermine the security of #Belarus neighbouring states, thus violating the dignity and rights of these people. pic.twitter.com/TcrIIHzA08