Лукашенко ждет Гаага, оппозиция подала коллективный иск: подробности

Павел Латушко отметил, что в иске говорится о документах преступлений с 1995 года / Фото: Коллаж: Сегодня

В суд Гааги подали коллективный иск против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко.

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"Беларусь не является участником и не подписала документы международного уголовного суда. Лукашенко предвидел такую историю и понимал, что ему может грозить в том случае, если начнется разбирательство в отношении его", – рассказал он.

Что в иске

Павел Латушко отметил, что обращение подписали ряд граждан Беларуси, в т.ч. иностранных.

"Рассматриваются там преступления режима, совершенные в период с 2002 года по настоящее время. Это как раз тот период, который может рассматривать международный уголовный суд в Гааге", – заявил он.

Также, по его словам, там находятся документы преступлений с 1995 года. Речь идет о геноциде, а также преступлениях против человечности.

"Здесь геноциду подвергался не только белорусский народ, а также представители польского национального меньшинства, других народов. Тут же и обвинения, связанные с захватом самолета, авиапиратством. Здесь преступления, совершенные не только на территории Беларуси, а также других государств, в т.ч. и Украины", – рассказал Латушко.

Суд в Гааге. / Фото: Украинская правда

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Кроме этого, он отметил, что в иске есть 40 000 страниц фото- и видеодокументов, 1500 страниц свидетельских показаний:

"Т.е. это огромный массив доказательств, которые могут быть положены в основу решения прокурора в Гааге. Сейчас мы ждем его решения. Оно не будет быстрым, но именно прокурор имеет право начать производство по этому уголовному делу".

Санкции США

США ввели визовые ограничения против представителей власти режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

При этом США призвали белорусскую власть выполнять обязательства в сфере прав человека, немедленно освободить всех политических заключенных, а также провести свободные и честные выборы под международным наблюдением.

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Напомним, советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил, что 75 членов Европарламента опубликовали открытое письмо в защиту независимости Беларуси. В письме указывается, что если "российские войска останутся в Беларуси, то это нужно рассматривать как оккупацию Беларуси".

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