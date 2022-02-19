МИД Франции призвал своих граждан покинуть Украину

Гражданам Франции пока советуют не ездить в Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министерство иностранных дел Франции рекомендовало своим гражданам покинуть Украину, а также отложить поездки в страну. Это связано с обострением ситуации на востоке.

Об этом говорится на сайте МИД Франции.

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"Всем гражданам Франции, чье пребывание на Украине не имеет веских оснований, рекомендуется покинуть страну. Также советуем отложить все поездки на Украину", — говорится в заявлении МИД Франции.

Кроме того, граждане Франции, которые находятся в Харьковской, Луганской, Донецкой областях и Днепровском районе, призывают немедленно покинуть эти зоны.

Угроза нападения России

В последние дни мировые политики заявляют о высоком риске вторжения РФ в Украину.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине . Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.

. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО. Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.

до 169-190 тысяч личного состава. Президент США Джо Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев.

о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев. На Мюнхенской конференции по безопасности продолжаются обсуждения ответных действий на нападение на Украину. Вице-президент СШАКамала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.

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