МЗС Франції закликало своїх громадян залишити Україну

Громадянам франції поки що радять не їздити в Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"
Міністерство закордонних справ Франції рекомендувало своїм громадянам залишити Україну, а також відкласти поїздки в країну. Це пов'язано із загостренням ситуації на сході.
Про це йдеться на сайті МЗС Франції.
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"Всім громадянам Франції, чиє перебування в Україні не має вагомих підстав, рекомендується залишити країну. Також радимо відкласти всі поїздки в Україну", — йдеться в заяві МЗС Франції.
Крім того, громадян Франції, які перебувають у Харківській, Луганській, Донецькій областях та Дніпровському районі, закликають негайно покинути ці зони.
Загроза нападу Росії
Останніми днями світові політики заявляють про високий ризик вторгнення РФ до України.
- Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.
- Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.
- Президент США Джо Байден попередив Українупро те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема, і на Київ.
- На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь на вторгнення в Україну. Віцепрезидентка СШАКамала Харріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації.