МЗС Франції закликало своїх громадян залишити Україну

Громадянам франції поки що радять не їздити в Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ Франції рекомендувало своїм громадянам залишити Україну, а також відкласти поїздки в країну. Це пов'язано із загостренням ситуації на сході.

Про це йдеться на сайті МЗС Франції.

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"Всім громадянам Франції, чиє перебування в Україні не має вагомих підстав, рекомендується залишити країну. Також радимо відкласти всі поїздки в Україну", — йдеться в заяві МЗС Франції.

Крім того, громадян Франції, які перебувають у Харківській, Луганській, Донецькій областях та Дніпровському районі, закликають негайно покинути ці зони.

Загроза нападу Росії

Останніми днями світові політики заявляють про високий ризик вторгнення РФ до України.

Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні . Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.

. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО. Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.

до 169-190 тисяч особового складу. Президент США Джо Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема, і на Київ.

про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема, і на Київ. На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь на вторгнення в Україну. Віцепрезидентка СШАКамала Харріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації.

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