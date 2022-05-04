"Москва в безвыходном положении": Пионтковский рассказал, кто в РФ может вести тайные переговоры с Западом

Андрей Пионтковский заявил, что формально представлять Путина в разговорах на Западе может МИД / Фото: Коллаж: Сегодня

В последнее время среди экспертов появляются мнения, что президент России Владимир Путин ведет переговоры с Западом, где обсуждаются возможности выхода страны из сложившейся ситуации. Однако на самом деле такие переговоры ведет не сам Путин, а его окружение.

Об этом российский математик, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский рассказал в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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"В олигархическую версию не верю"

"Мы же все в этих вопросах воспитаны на бессмертном сериале о Штирлице. Ну, конечно, царь – не Гитлер, но все гитлеровское окружение вело переговоры: кто с Западом, кто с Советским Союзом. Все же своим будущим интересуются, а это очень обеспеченные люди. У того же Лаврова две дочери-миллионерши. Как-то нужно тоже беспокоиться. Вот они и мечутся", – сказал он.

По мнению Пионтковского, Москва сейчас очутилась в безвыходном положении. Он заявил, что окружение Путина или дает "сумасшедшей группе Путина-Патрушева карт-бланш идти до конца, в самый позорный финал, или они предпримут какую-то попытку или Брестского мира, или XX съезда".

"Вот в этом бреду Лавров, между своими антисемитскими нападениями, не забыл перечислить ряд условий украинскому руководству для заключения мира. И не забыл, что санкции нужно снять. Причем, видите ли, это Зеленский должен санкции снять. То они кричат, что Зеленский – жалкая марионетка Запада, а теперь, Владимир Александрович, пожалуйста, санкции с нас снимите. Вот так меняется тон кремлевский", – сказал Пионтковский.

В то же время Андрей Пионтковский выразил сомнение, что экс-руководитель Администрации президента РФ Анатолий Чубайс и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин могут быть людьми, привлеченными к этим тайным переговорам:

"В эту олигархическую версию я не верю. Эти люди не имеют никакой власти, никакого влияния. Сменить власть может только человек с ружьем и обратиться к модели XX съезда и Брестского мира. А эти либеральные болтуны, которые все продали за огромные деньги, ни на что не способны".

На вопрос, кто бы мог теоретически представлять Путина в этих разговорах на Западе, Пионтковский ответил, что формально это министерство иностранных дел, а, скорее всего – полковники Службы внешней разведки. Однако они, как подчеркнул журналист, представляют уже не столько Путина, сколько себя и свое ведомство.

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"Они уже понимают, что их кастовые, профессиональные интересы расходятся сейчас с личной судьбой Владимира Владимировича Путина. Кто такой Путин? Это какой-то мелкий чиновник, дослужившийся до майора КГБ. Он для них никто, это для них отработанный материал. Его время сбрасывать, чтобы сохранить систему и что-то сохранить в Украине", – заявил он.

Напомним, Андрей Пионтковский также подумал, что может ожидать российского президента. Ликвидация Путина, заметил он, отвечает интересам системы.

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