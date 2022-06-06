Муратов раскрыл правду о здоровье Горбачева: молчит не просто так

Дмитрий Муратов рассказал о мнении Михаила Горбачева о войне в Украине. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в интервью одному из российских изданий заявил, что причины вторжения России на территорию Украины лежат "в срыве перестройки".

Подробнее про мнение Горбачева о войне ведущий Евгений Киселев спросил редактора российской "Новой газеты" Дмитрия Муратова. Видео опубликовано на YouTube-канале "Украина 24":

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"Не обсуждаем здоровье"

На вопрос, что же на самом деле думает Горбачев, собеседник Киселева сослался на здоровье политика. Вот как они поговорили:

Дмитрий Муратов: Мы должны – как бы не происходила ситуация и что бы сейчас не творилось – уважать человека, которому исполнился 91 год, и не обсуждать его состояние здоровья, поскольку это просто некрасиво.

Евгений Киселев: Я разве спросил про здоровье?

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Дмитрий Муратов: Конечно. Ты именно об этом и спросил.

Евгений Киселев: Я спросил, какую позицию Михаил Сергеевич занимает по отношению к Украине.

Дмитрий Муратов: Я тебе и говорю... Еще раз, Женя. Мы не обсуждаем здоровье Михаила Сергеевича Горбачева.

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Евгений Киселев: ...я прочитал, что он единожды сказал, и у меня это вызвало некое удивление – когда прочитал, что...

Дмитрий Муратов: Где он сказал?

Евгений Киселев: ...по словам... В интервью "Российской газете".

Дмитрий Муратов: Когда?

Евгений Киселев: 17 марта.

Дмитрий Муратов: Ну вот Михаил Афанасьевич Булгаков не зря же жил в Киеве. "Не читайте советских газет".

Евгений Киселев: Вы полагаете, что его слова были искажены?

Дмитрий Муратов: Евгений Олексеевич, не читайте советских газет. Михаил Афанасьевич написал абсолютно внятно. Ни утром не читайте, ни днем, ни вечером. Зачем вам это? Вы правда сейчас будете цитировать мне "Российскую газету"? Вы еще РИА мне не хотели процитировать? Вы правда считаете, что это достоверно?

Евгений Киселев: Опровержения не видел. Ну, конечно, я могу считать то, что ты сейчас говоришь, опровержением того, что было написано – что "причины события лежат в срыве перестройки и развале СССР".

Дмитрий Муратов: Михаил Сергеевич Горбачев мне лично ничего ни по какому поводу в отношении Украины, к сожалению, не говорил. И я знаю почему. Будем бережны.

Напомним, президент РФ Владимир Путин угрожает Украине новыми ударами. По его словам, если наша страна будет сопротивляться, то Россия будет применять свои средства поражения.

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