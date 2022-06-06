Муратов розкрив правду про здоров'я Горбачова: мовчить не просто так

Дмитро Муратов розповів про думку Михайла Горбачова щодо війни в Україні. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов в інтерв'ю одному з російських видань заявив, що причини вторгнення Росії на територію України лежать "у зриві розбудови".

Докладніше про думку Горбачова про війну ведучий Євген Кисельов запитав редактора російської "Нової газети" Дмитра Муратова. Відео опубліковано на YouTube-каналі "Україна 24":

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"Не обговорюємо здоров'я"

На запитання, що насправді думає Горбачов, співрозмовник Кисельова послався на здоров'я політика. Ось як вони поговорили:

Дмитро Муратов: Ми повинні – як би не відбувалася ситуація і що зараз не діялося – поважати людину, якій виповнився 91 рік, і не обговорювати її стан здоров'я, оскільки це просто негарно.

Євген Кисельов: Я хіба запитав про здоров'я?

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Дмитро Муратов: Звісно. Ти саме про це й спитав.

Євген Кисельов: Я запитав, яка позиція в Михайла Сергійовича щодо України.

Дмитро Муратов: Я тобі й говорю... Ще раз, Женя. Ми не обговорюємо здоров'я Михайла Сергійовича Горбачова.

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Євген Кисельов: ...я прочитав, що він одного разу сказав, і в мене це викликало якесь здивування – коли прочитав, що...

Дмитро Муратов: Де він сказав?

Євген Кисельов: ...за словами... В інтерв'ю "Російській газеті".

Дмитро Муратов: Коли?

Євген Кисельов: 17 березня.

Дмитро Муратов: Ну ось Михайло Опанасович Булгаков не дарма ж жив у Києві. "Не читайте радянські газети".

Євген Кисельов: Ви гадаєте, що його слова були спотворені?

Дмитро Муратов: Євгене Олексійовичу, не читайте радянських газет. Михайло Опанасович написав абсолютно виразно. Ні вранці не читайте, ні вдень, ні ввечері. Навіщо вам це? Ви правда зараз цитуватимете мені "Російську газету"? Ви ще РІА мені не хотіли процитувати? Ви правда вважаєте, що це перевірено?

Євген Кисельов: Спростування не бачив. Ну, звичайно, я можу вважати те, що ти зараз говориш, спростуванням того, що було написано – що "причини події лежать у зриві розбудови та розвалі СРСР".

Дмитро Муратов: Михайло Сергійович Горбачов мені особисто нічого з жодного приводу щодо України, на жаль, не говорив. І я знаю чому. Будемо дбайливі.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін загрожує Україні новими ударами. За його словами, якщо наша країна чинитиме опір, то Росія застосовуватиме свої засоби ураження.

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