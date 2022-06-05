Путін вже давно мертвий? Екстрасенс розкрив таємницю російського диктатора

Глава Кремля вже давно фонить мертвою енергією

Екстрасенс заявив, що Путін вже давно мертвий / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін вже давно міг бути мертвим. Він фонить мертвою енергією та відчувається як "лялька". У глави Кремля не лишилося нічого людського.

Про це заявив екстрасенс Роман Шептицький ефірі проекту "Україна разом" на Youtube-каналі "Україна 24".

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Він зазначив, що у Путіна може бути багато двійників, а сам російський президент вже давно помер.

"Моя версія по енергії насправді дуже проста. Звичайно у Путіна є дуже багато двійників. Справжній Путін міг вже не один рік знаходитися на тому світі. Це насправді може бути. Я цього не виключаю. А той хто заміняє, по енергії відчуття він як лялька свого роду. Тобто по енергії там немає нічого людського", – сказав Шептицький.

Екстрасенс розповів, що Путін кілька днів тому наснився йому і в цьому сні буквально розвалювався на частини.

"Відвалюються руки, відвалюються ноги, відвалюється голова. Те, що ми бачимо, його облик, це може бути далеко від реальності, від того Путіна, який був багато років назад. Той облік, який є – він просто фонить. І мертвою енергією, і енергією хвороб. При тому хвороб, які дійсно невиліковні", – додав Шептицький.

За його словами, серед цих енергій є енергія онкології.

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"На рівні щитовидної залози, на рівні голови, повністю по всьому тілу розходиться сіра павутинка. Те, як його намагалися рятувати, те, що була операція – це не дає результату", – переконаний екстрасенс.

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