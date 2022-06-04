Невзоров дав прогноз, чи помре Путін від тяжкої хвороби

Журналіст вважає, що необхідно "тримати в голові найгірший варіант"

Олександр Невзоров розповів, чи може Володимир Путін померти від тяжкої хвороби / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський журналіст Олександр Невзоров вважає, що численні чутки у ЗМІ про смертельну хворобу президента РФ Володимира Путіна не мають достатнього підтвердження.

Про це він розповів у інтерв'ю Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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"По-перше, ніхто реального уявлення про хворобу Путіна не має. Ставити діагнози за маленькою картинкою в інтернеті, за пластикою, за мімікою, за виразом обличчя і кутами щік – це спекуляція, це абсолютно ненадійно. Я все-таки пропоную не розраховувати на це і не думати, що хвороби і справедливість зроблять цю важливу роботу за людей", – сказав журналіст.

Невзоров вважає, що необхідно "тримати на увазі все-таки найгірший варіант того, що він найближчим часом, принаймні з природних причин, не помре".

Нагадаємо, британське видання Daily Mirror із посиланням на джерело у ФСБ повідомило, що лікарі дали президенту РФ Володимиру Путіну максимум три роки життя. За словами джерела видання, у 69-річного господаря Кремля "важка форма швидко прогресуючого раку" і йому "залишилося не більше двох-трьох років". За інформацією джерела, Путін втрачає зір, страждає від головного болю та тремору кінцівок.

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Своєю чергою, глава МЗС Росії Сергій Лавров спростував інформацію про те, що Володимир Путін має проблеми зі здоров'ям.

Невзоров прокоментував здобуття українського громадянства

Російський журналіст Олександр Невзоров також розповів, як він одержав громадянство України. На запитання, коли він попросив українське громадянство, журналіст відповів:

"Не можу сказати, що я прямо попросив. Це обговорювалося, і я був палким прихильником цього. Але це було в ті дні, коли чесна військова перемога України, яка можлива, якщо не буде застосована ядерна зброя, була ще дуже далеко... Цій всій історії не день, не два, не тиждень, а значно більше часу. Дізнався я рівно тоді, коли дізналися всі".

Невзоров запевнив, що до останнього не знав про існування указу президента Володимира Зеленського від 21 травня про присвоєння йому громадянства.