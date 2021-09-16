Мусорный кризис или как бельгийцы вывалили 90 000 тон хлама на шоссе

После наводнения в Бельгии шоссе используют как свалку. Коллаж: "Сегодня"
Заброшенное шоссе в восточной Бельгии засыпано километрами мусора. Сломанные холодильники, мебель, шторы, игрушки, электроника, – все это было свезено сюда из десятков населенных пунктов, пострадавших во время недавних наводнений.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места событий.
После того, как спасатели разобрали завалы – осталось вывезти мусор. Однако существующие в стране полигоны на такую нагрузку не рассчитаны. В 100 км от столицы – под Льежем, мусор сваливают прямо на шоссе.
Шоссе уже почти полностью засыпано километрами заваленного мусора. 90 000 тонн бытового мусора, простирающегося на восемь километров.
По плану, около 40% мусора будет сожжено, и еще 60% переработано, на это уйдет не менее девяти месяцев.
Дорожное покрытие предотвращает просачивание токсичных отходов в верхний слой почвы. Полигон охраняют от мародеров: в поисках чего-либо пригодного они разворошат горы мусора, увеличив экологическую нагрузку на окружающую местность.
Кроме того, специалисты по борьбе с вредителями регулярно исследуют этот восьмикилометровый участок, избавляясь от крыс, а грузовики разбрызгивают воду, чтобы снизить уровень пыли и запахов.
Наводнение в Бельгии
Ранее мы сообщали, что Бельгию накрыло наводнение. В результате чего погиб по меньшей мере 31 человек, 163 человека числятся пропавшими без вести.
Власти намерены продолжать поиски пропавших, а также сосредоточат внимание на устранении последствий наводнения и оценке материального ущерба.
В особо пострадавших регионах на юге и востоке страны полицейские ходят от двери к двери, чтобы разыскать пострадавших от наводнения, поскольку многие люди не могут выйти на связь и зарядить мобильные телефоны.
Ранее мы писали:
- Первый в нашем научном флоте: Бельгия передала Украине исследовательское судно.
Напомним, что в Бельгии обрушилась школа, среди жертв могут быть украинцы.
Также напомним, что Меркель не смогла описать пугающие разрушения от наводнений в Германии. В немецком нет таких слов.