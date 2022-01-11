На Фиджи циклон "Коди" вызвал масштабный потоп (фото, видео)

Более двух тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома / Фото: Коллаж: Сегодня
На Фиджи тропический циклон "Коди", который принес затяжные дожди, вызвал масштабные наводнения. Об этом сообщает The Watchers.
Во время шторма как минимум один человек погиб, около 2 тыс. граждан покинули свои дома.
Из-за стихии школы будут оставаться закрытыми до получения разрешения от Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями. 58 школ используются в качестве центров эвакуации. В настоящее время в 156 эвакуационных пунктах находится 4 069 человек.
Кроме того, закрыто большинство магазинов и офисов.
Жителей предупреждают о возможных камнепадах и оползнях на проезжей части, не рекомендуется переходить паводковые воды вброд или преодолевать их на автомобиле.
Национальное бюро погоды Фиджи прогнозирует дальнейшие ливни для северной части страны, угроза наводнений сохраняется.
Стихии в мире
- 17 декабря 2021 года один из самых мощных тропических штормов тайфун Рай накрыл Филиппины. Стихия затопила и разрушила дома местных жителей, есть пострадавший.
- 28 декабря в Бразилии в результате мощных ливней в штате Баия погибло не менее 20 человек.
- В сентябре на Нью-Йорк и Нью-Джерси обрушился тропический шторм "Ида".
- В августе в Турции, после масштабных лесных пожаров,началось наводнение в причерноморских провинциях.