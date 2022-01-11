На Фиджи циклон "Коди" вызвал масштабный потоп (фото, видео)

Более двух тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома / Фото: Коллаж: Сегодня

На Фиджи тропический циклон "Коди", который принес затяжные дожди, вызвал масштабные наводнения. Об этом сообщает The Watchers.

Во время шторма как минимум один человек погиб, около 2 тыс. граждан покинули свои дома.

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Фото: twitter.com/FijiNDMO

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Из-за стихии школы будут оставаться закрытыми до получения разрешения от Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями. 58 школ используются в качестве центров эвакуации. В настоящее время в 156 эвакуационных пунктах находится 4 069 человек.

Фото: twitter.com/FijiNDMO

Фото: twitter.com/FijiNDMO

Кроме того, закрыто большинство магазинов и офисов.

Жителей предупреждают о возможных камнепадах и оползнях на проезжей части, не рекомендуется переходить паводковые воды вброд или преодолевать их на автомобиле.

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Фото: twitter.com/FijiNDMO

Фото: twitter.com/FijiNDMO

Фото: twitter.com/FijiNDMO

Национальное бюро погоды Фиджи прогнозирует дальнейшие ливни для северной части страны, угроза наводнений сохраняется.

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