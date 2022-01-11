На Фіджі циклон "Коді" викликав масштабний потоп (фото, відео)

Понад дві тисячі людей змушені були покинути свої будинки / Фото: Колаж: Сьогодні
На Фіджі тропічний циклон "Коді", який приніс затяжні дощі, спричинив масштабні повені. Про це повідомляє The Watchers .
Під час шторму щонайменше одна людина загинула, близько 2 тис. громадян залишили свої будинки.
Через стихію школи залишатимуться закритими до отримання дозволу від Національного управління боротьби з стихійними лихами. 58 шкіл використовуються як центри евакуації. В даний час у 156 евакуаційних пунктах знаходиться 4069 осіб.
Крім того, закрито більшість магазинів та офісів.
Жителів попереджають про можливі каменепади та зсуви на проїжджій частині, не рекомендується переходити паводкові води вбрід або долати їх на автомобілі.
Національне бюро погоди Фіджі прогнозує подальші зливи для північної частини країни, загроза повеней зберігається.
Стихії у світі
- 17 грудня 2021 року один із найпотужніших тропічних штормів тайфун Рай накрив Філіппіни . Стихія затопила та зруйнувала будинки місцевих жителів.
- 28 грудня у Бразилії внаслідок потужних злив у штаті Баія загинуло щонайменше 20 осіб .
- У вересні на Нью-Йорк та Нью-Джерсі обрушився тропічний шторм "Іда".
- У серпні в Туреччині, після масштабних лісових пожеж, почалося повінь у причорноморських провінціях.