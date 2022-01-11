На Фіджі циклон "Коді" викликав масштабний потоп (фото, відео)

Понад дві тисячі людей змушені були покинути свої будинки / Фото: Колаж: Сьогодні

На Фіджі тропічний циклон "Коді", який приніс затяжні дощі, спричинив масштабні повені. Про це повідомляє The Watchers .

Під час шторму щонайменше одна людина загинула, близько 2 тис. громадян залишили свої будинки.

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Фото: twitter.com/FijiNDMO

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Через стихію школи залишатимуться закритими до отримання дозволу від Національного управління боротьби з стихійними лихами. 58 шкіл використовуються як центри евакуації. В даний час у 156 евакуаційних пунктах знаходиться 4069 осіб.

Фото: twitter.com/FijiNDMO

Фото: twitter.com/FijiNDMO

Крім того, закрито більшість магазинів та офісів.

Жителів попереджають про можливі каменепади та зсуви на проїжджій частині, не рекомендується переходити паводкові води вбрід або долати їх на автомобілі.

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Фото: twitter.com/FijiNDMO

Фото: twitter.com/FijiNDMO

Фото: twitter.com/FijiNDMO

Національне бюро погоди Фіджі прогнозує подальші зливи для північної частини країни, загроза повеней зберігається.

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