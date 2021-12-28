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Постраждали 500 тис. людей: фото та відео смертоносного потопу у Бразилії

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
28 грудня, 16:53
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Зливи почалися в штаті ще на початку листопада, але в останні дні ситуація погіршилася
Масштабна повінь у Бразилії. Фото: колаж "Сьогодні"
Масштабна повінь у Бразилії. Фото: колаж "Сьогодні"

Внаслідок потужних злив на північному сході Бразилії в штаті Баїя загинули не менше 20 осіб. Стихія торкнулася вже близько 500 тисяч людей, десятки тисяч місцевих жителів евакуювали. У 100 зі 116 міст штату оголосили надзвичайний стан.

Про це повідомляє The Watchers.

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За даними регіонального управління цивільної оборони, безперервні дощі призвели до обвалення мостів і десятків будинків, більшість доріг заблоковані. У штаті Баїя обрушилися дві греблі, що погіршило ситуацію – вони затопили і так сильно постраждалі райони країни.

Рівень місцевої річки Кашуейр був найвищим за 50 років.

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Губернатор Баії Руї Коста повідомив, що рятувальники готуються до нових дощів найближчими днями.

"Ми переживаємо найстрашнішу катастрофу, яка будь-коли траплялася в історії Баї", – сказав губернатор.

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Крім того, у місті Ітабуні пожежні команди врятували мешканців, які опинилися у пастці у своїх будинках у затоплених містах.

Які прогнози?

Потужні дощі обрушилися на штат ще в листопаді, але останніми днями ситуація різко погіршилася. За даними бразильського Національного інституту метеорології, зливи, що йдуть з листопада на півдні штату, продовжаться до січня. Штати Мараньян, Сеара та Сан-Паулу оголосили, що відправляють рятувальників на допомогу постраждалим районам.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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