Назарбаев с семьей срочно покинули Казахстан – СМИ

Нурсултан Назарбаев. Фото: коллаж "Сегодня"

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан, в стране остается только старший брат Болат Назарбаев.

Об этом сообщает Orda.kz.

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Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и покинул его в марте 2019 года. После этого он стал пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии "Нур Отан", а в его честь переименовали столицу республики Астану — она получила название Нур-Султан.

5 января бывшего президента Казахстана лишили поста главы Совбеза. Его место занял нынешний лидер страны Касым-Жомарт Токаев. Также протестующие пытались снести его памятник.

Протесты в Казахстане