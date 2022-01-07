Назарбаев с семьей срочно покинули Казахстан – СМИ

Нурсултан Назарбаев. Фото: коллаж "Сегодня"
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан, в стране остается только старший брат Болат Назарбаев.
Об этом сообщает Orda.kz.
Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и покинул его в марте 2019 года. После этого он стал пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии "Нур Отан", а в его честь переименовали столицу республики Астану — она получила название Нур-Султан.
5 января бывшего президента Казахстана лишили поста главы Совбеза. Его место занял нынешний лидер страны Касым-Жомарт Токаев. Также протестующие пытались снести его памятник.
Протесты в Казахстане
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы – крупнейшем городе и первой столице страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
- Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом. ОДКБ начала рассматривать запрос Казахстана.
- Кроме того, при освобождении от протестующих аэропорта Алматы погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана.
- 6 января российские войска прибыли в Казахстан. По данным СМИ, Россия отправила в Казахстан на подавление протестов воинские формирования, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе и в Крыму.