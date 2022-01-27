Не прошло и двух часов: Москва обвинила Украину в срыве перемирия после "нормандских договоренностей"

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Париже прошли переговоры "Нормандской четверки" на уровне политических советников. Впервые за долгое время встреча проходила в очном формате.

Уже после самой встречи глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что остается много разногласий по договоренностям, однако стороны зафиксировали, что "есть желание работать". По его словам, анонсированная встреча в Берлине через две недели подтверждает, что на "достигнутом дело может и не остановиться".

Реклама

В свою очередь замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что первоочередной задачей в "нормандском формате" является исключение разногласий в прочтении Минских соглашений. При этом участники встречи подчеркнули, что обе стороны конфликта должны строго выполнять режим прекращения огня.

Также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге заявил о новом коммюнике после встречи в "нормандском формате".

"Сегодня первый документ, который удалось согласовать с декабря 2019 года", – сказал он.

Фото – Укринформ

Обвинение Москвы

При этом спустя всего пару часов Москва обвинила Киев в нарушении условий перемирия в Донбассе и призвала к прямому диалогу с Донецком и Луганском, сообщает Интерфакс.

Реклама

"Налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины", – заявил полномочный представитель РФ в трехсторонней контактной группе по Украине Борис Грызлов.

По его мнению, безопасность на линии соприкосновения может быть обеспечена при условии "неукоснительного выполнения киевской стороной своих обязательств".

Также он обвинил Украину в том, что она "отказывается от согласования единых параметров функционирования и общего порядка прохождения пунктов пропуска на линии соприкосновения" и "не предоставила свою позицию по проекту "дорожной карты" по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта".

Напомним, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что встреча лидеров "нормандского формата" может быть проведена при условии, если будет согласован правовой статус Донбасса.

Реклама

Угроза вторжения РФ в Украину