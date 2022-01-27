Не минуло й двох годин: Москва звинуватила Україну у зриві перемир'я після "нормандських домовленостей"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Парижі відбулися переговори "нормандської четвірки" на рівні політичних радників. Уперше за тривалий час зустріч проходила в очному форматі.

Вже після самої зустрічі глава Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що залишається багато розбіжностей щодо домовленостей. Проте сторони зафіксували, що "є бажання працювати". За його словами, анонсована зустріч у Берліні за два тижні підтверджує, що на "досягнутому справа може і не зупинитися".

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Своєю чергою заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що першочерговим завданням у "нормандському форматі" є виключення розбіжностей у прочитанні Мінських угод. При цьому учасники зустрічі наголосили, що обидві сторони конфлікту мають строго виконувати режим припинення вогню.

Також голова Офісу президента України Андрій Єрмак на брифінгу заявив про нове комюніке після зустрічі у "нормандському форматі".

"Сьогодні перший документ, який вдалося погодити із грудня 2019 року", – сказав він.

Фото – Укрінформ

Звинувачення Москви

При цьому через декілька годин Москва звинуватила Київ у порушенні умов перемир'я на Донбасі та закликала до прямого діалогу з Донецьком і Луганськом, повідомляє Інтерфакс.

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"У наявності неприхований саботаж мінського переговорного процесу з боку України", – заявив повноважний представник РФ у Тристоронній контактній групі щодо України Борис Гризлов.

На його думку, безпека на лінії зіткнення може бути забезпечена за умови "неухильного виконання київською стороною своїх зобов'язань".

Також він звинуватив Україну в тому, що вона "відмовляється від узгодження єдиних параметрів функціонування та загального порядку проходження пунктів пропуску на лінії дотику" та "не надала своєї позиції щодо проєкту "дорожньої карти" стосовно всеосяжного політичного врегулювання конфлікту".

Нагадаємо, заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що зустріч лідерів "нормандського формату" може бути проведена за умови, якщо буде погоджено правовий статус Донбасу.

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Загроза вторгнення РФ в Україну