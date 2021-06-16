Новой Холодной войны не будет – Байден

Байден ответил на вопрос о новой Холодной войне. Фото: REUTERS/Tom Brenner
Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин, по его мнению, не стремится к новой Холодной войне с США.
Об этом он заявил по итогам встречи с российским президентом.
"Последнее, чего сейчас Путин хочет – это Холодная война... Но это не значит, что он перестанет бряцать оружием, не перестанет говорить об окружении врагами и то, что США хотят захватить Россию", – сказал Байден.
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Кроме того, президент США пристыдил РФ за нарушение международных норм и невыполнение своих обязательств.
Байден подчеркнул, что США будут отвечать, когда это будет необходимо.
Ранее мы сообщали, что Байден и Путин не пригласили друг друга в гости.
Также напомним, Кремль опубликовал совместное заявление, в котором говорится, что США и РФ запустят диалог о стратегической стабильности.
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