О минировании самолета Ryanair сообщили за полчаса до получения "письма ХАМАС" – СМИ

Письмо было отправлено через 27 минут после того, как самолет вошел в воздушное пространство Беларуси. Фото: Lucas Davies / Unsplash

Сообщение о минировании самолета Ryanair, который принудительно совершил посадку в Минске, поступило на почту аэропорта через полчаса после того, как власти рассказали о бомбе экипажу.

Об этом сообщает ряд иностранных СМИ.

Письмо было отправлено через 27 минут после того, как самолет вошел в воздушное пространство Беларуси и через 24 минуты после того, как управление воздушным движением в Минске проинформировало пилотов об угрозе.

Приводится также текст письма:

"Мы, "солдаты ХАМАС", требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Мы знаем, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. На этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом".

Текст идентичен тому, который зачитывал чиновник Минтранса Беларуси, обосновывая действия диспетчеров.

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Отметим, палестинская группировка ХАМАС отрицает свою причастность к инциденту.

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Daily Beast отмечает, что письмо было направлено через два дня после соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Письмо было отправлено с защищенного сервиса электронной почты Protonmail, зарегистрированного в Швейцарии. При этом точное местонахождение отправителя в случае с этим сервисом определить невозможно.

Ryanair пока не комментировала расследование.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.