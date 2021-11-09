Обстановка на польской границе накаляется: мигранты проломили ограждение (видео)

Мигранты использовали бревна для прорыва. Фото: коллаж "Сегодня"

Мигранты на белорусско-польской границе прорвали проволочное заграждение с помощью бревен.

Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в Сети.

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Реакция Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые дал комментарий по поводу ситуации на границе с Евросоюзом. Он всячески отрицают свою причастность к сложившейся ситуации и даже наоборот – обвиняет Польшу в шантаже.

"Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами" (танками. – Ред.)? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", – сказал Лукашенко, передает БЕЛТА.

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По его словам, Беларусь этому спокойно противостоит.

"Мы знаем, что если допустим какую-то ошибку, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец и прекрасно понимаю, к чему это может привести. Мы знаем свое место, но на колени не станем", — сказал он.

Как развивались события

В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками.

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В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.

Кроме того, мигранты пытались прорваться на территорию Польши. На видео с места событий были слышны выстрелы. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами.

Миграционный террор