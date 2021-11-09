Обстановка на польському кордоні загострюється: мігранти проломили огорожу (відео)

Мігранти використовували колоди для прориву. Фото: колаж "Сьогодні"

Мігранти на білорусько-польському кордоні прорвали дротяне загородження за допомогою колод.

Про це свідчать кадри, опубліковані у Мережі.

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Реакція Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше дав коментар стосовно ситуації на кордоні з Євросоюзом. Він всіляко заперечує свою причетність до ситуації, що склалася, і навіть навпаки – звинувачує Польщу в шантажі.

"Боротись сьогодні проти мігрантів "Леопардами" (танками. – Ред.)? Ви мене вибачте. Ми з вами, люди військові, розуміємо, що таке сьогодні вести війну з цими нещасними людьми на кордоні Польщі, припустимо, з Білоруссю і висувати колони танків. Зрозуміло, що це якесь тренування чи шантаж", – сказав Лукашенко, передає БЕЛТА.

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За його словами, Білорусь цьому спокійно протистоїть.

"Ми знаємо, що якщо припустимося якоїсь помилки, то це відразу ж залучить до цього виру Росію. А це одна з найбільших ядерних держав. Я не божевільний і чудово розумію, до чого це може призвести. Ми знаємо своє місце, але навколішки не станемо", – сказав він.

Як розвивалися події

В обід 8 листопада велика колона мігрантів із Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – із службовими собаками.

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У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.

Окрім того, мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. На відео з місця подій були чутні постріли. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями.

Міграційний терор