Огненная волна прошла по пригородам Афин. Пожар охватывал дома за 20 минут (видео)

В условиях сильнейшей жары за последние 30 лет власти Греции пытаются не допустить, чтобы огонь добрался до столицы

Не всегда людям и пожарным удается не дать огню уничтожить имущество / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В условиях сильнейшей за последние 30 лет жары лесные пожары охватили пригороды греческой столицы. В ночь на среду несколько сотен людей вынуждены были бежать от огня, который распространялся за считанные минуты. Сейчас власти заявили, что контролируют ситуацию. Однако местным жителям рекомендовано не выходить на улицы, поскольку небо закрыто плотным дымом от пожаров.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Пожар начался во вторник в городе Варибоби, что в 20 км к северу от Афин. Огонь очень быстро распространился на близлежащие населенные пункты.

"Сгорели целые районы. У наших друзей сгорел дом. Огонь дошел до их дома за 20 минут", – рассказала "Сегодня" местная жительница Ирина.

"В настоящее время нет цельного фронта. Сюда стянуто так много сил, что с новыми возгораниями можно будет бороться эффективно", – заявил телеканалу ANT1 TV представитель пожарной части Василис Ватракогианнис.

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В его распоряжении более 500 пожарных, девять вертолетов, пяти самолетов и армейское подразделение. Греция также ожидает подкрепления с Кипра.

"Я спасал животных, поэтому и остался здесь. Были взрывы в домах, машинах", – рассказал журналистам мужчина по имени Панайотис, стоя среди выжженных машин и почерневших сосен.

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Еще один лесной пожар бушевал в северной части острова Эвия, примерно в 70 км от Афин. Здесь потребовалась эвакуация нескольких деревень.

Напомним, что на минувших выходных в Греции было зафиксировано 46 лесных пожаров.

На прошлой неделе турецкие курорты сильно пострадали в результате лесных пожаров, устроенных поджигателями.