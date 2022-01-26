"Он потерял связь с реальностью": Россия не воспринимает главу НАТО всерьез

Глава МИД РФ Сергей Лавров / Фото: Коллаж: Сегодня

Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга трудно рассматривать всерьез. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова генсека альянса о возможном наращивании военного присутствия на восточном фланге, пишет ТАСС.

"Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью", – сказал Лавров.

Что этому предшествовало

25 января Столтенберг заявил, что не исключает дальнейшего наращивания военного присутствия НАТО на восточном фланге. Он это мотивировал тем, Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной.

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Угроза вторжения в Украину

Лавров прокомментировал угрозы западных партеров о том, что они намерены ввести санкции в отношении России в случае вторжения в Украину. По его словам, Запад находится "в военном угаре".

"Насчет санкций, мы видим, что наши западные коллеги без преувеличения находятся в каком-то таком военном угаре. Только об этом и говорят: накажем, вы нападете, мы накажем, спасем Украину, мало не покажется", – сказал он.

Поставки оружия т.н "ДНР" и "ЛНР"

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак призвал помочь т.н "ДНР" и "ЛНР" и поставить им вооружения для сдерживания Киева. В ответ на это Лавров заявил, что Москва выступает за выполнение минских соглашений.

"Мы являемся сторонниками безусловного выполнения минских договоренностей, которые сейчас как раз Украина саботирует", – сказал он.

Россия против Украины в НАТО

Россия требует отказаться от расширения НАТО и ни в коем случае не принимать в Альянс Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России.

12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись переговоры на ту же тему между США и РФ.

14 января генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО приняли решение о приеме Украины и Грузии в свой состав, но сроки вступления в Альянс пока что не установлены. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. Также заявление Альянса прокомментировал директор вещания на русском языке канала RT Антон Красовский. Он заявил, что если Украина решит вступить в НАТО, Россия введет на ее территорию войска. "Мы введем войска в Украину, это наша земля. Хр*н вам! Вот вам, а не НАТО! Даже не мечтайте, твари", – сказал он.