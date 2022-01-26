"Він втратив зв'язок із реальністю": Росія не сприймає главу НАТО всерйоз

Глава МЗС РФ Сергій Лавров / Фото: Колаж: Сьогодні

Заяви генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга важко розглядати всерйоз. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи слова генсека Альянсу про можливе нарощування військової присутності на східному фланзі. ТАСС.

"Знаєте, я вже давно ніяк не розглядаю його заяви. На мою думку, він уже втратив зв'язок з реальністю", – сказав Лавров.

Що цьому передувало

25 січня Столтенберг заявив, що не відкидає подальшого нарощування військової присутності НАТО на східному фланзі. Він це мотивував тим, що Росія продовжує нарощувати військову присутність на кордоні з Україною.

Реклама

Загроза вторгнення в Україну

Лавров прокоментував загрози західних партерів про те, що вони мають намір запровадити санкції щодо Росії у разі вторгнення в Україну. За його словами, Захід перебуває "у військовому чаді".

"Щодо санкцій, ми бачимо, що наші західні колеги без перебільшення перебувають у якомусь такому військовому чаді. Тільки про це і кажуть: покараємо, ви нападете, ми покараємо, врятуємо Україну, мало не здасться", – сказав він.

Постачання зброї т. зв. "ДНР" та "ЛНР"

Секретар генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак закликав допомогти т. зв. "ДНР" та "ЛНР" та поставити їм озброєння для стримування Києва. У відповідь Лавров заявив, що Москва виступає за виконання Мінських угод.

"Ми є прихильниками безумовного виконання Мінських домовленостей, які зараз якраз Україна саботує", – сказав він.

Росія проти України в НАТО

Росія вимагає відмовитись від розширення НАТО і в жодному разі не приймати в Альянс Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії.

12 січня відбулися переговори в рамках Ради Росія – НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і в жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися переговори на ту саму тему між США та РФ.

14 січня генеральний секретар організації Єнс Столтенберг заявив, що в НАТО ухвалили рішення про прийом України та Грузії до свого складу, але терміни вступу до Альянсу поки що не встановлені. У відповідь на це прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. Також заяву Альянсу прокоментував директор мовлення російською мовою каналу RT Антон Красовський. Він заявив, що якщо Україна вирішить вступити до НАТО, Росія введе на її територію війська. "Ми введемо війська в Україну, це наша земля. Хр*н вам! Ось вам, а не НАТО! Навіть не мрійте, тварюки", – сказав він.