Соратница Навального Соболь сбежала из России – СМИ

Соратнице Алексея Навального Любовь Соболь по решению суда нельзя покидать Россию / Коллаж "Сегодня"

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь смогла покинуть Россию, несмотря на приговор суда, запрещающий ее в течении полутора лет покидать жилище в ночнье время.

Об отъезде оппозиционерки сообщил "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник.

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"По некоторым данным, Соболь выехала в Стамбул", — сказал собеседник агентства.

Ранее об отъезде Соболь в Стамбул сообщил источник телеканала РЕН, по информации которого, она "улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа". По информации телеканала, в Стамбуле Соболь собиралась сделать пересадку.

Сама Соболь пока не подтверждила эту информацию. На ее аккаунтах в социальных сетях есть лишь информация о разводе с мужем.

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Приговоры

Отъезд из страны может закончиться для Соболь тюремным заключением, поскольку у нее есть два приговора, предусматривающие ограничение передвижения.

3 августа Преображенский суд Москвы приговорил Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы по "санитарному делу". Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил и суд запретил оппозиционерке выезжать за пределы Москвы и Московской области на срок действие приговора.

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В апреле суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно, признав ее виновной в проникновении в жилище с применением насилия. Как следует из решения суда, Соболь незаконно проникла в жилье, принадлежащее Константину Кудрявцеву – предполагаемому сотруднику ФСБ, фигуранту журналистского расследования об отравлении Навального.

23 января, в России прошли массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован в аэропорту по прилету после лечения от отравления в Германии. После заключения Навального Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о "дворце Путина" под Геленджиком ценой в 100 миллиардов рублей.