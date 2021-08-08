Соратниця Навального Соболь втекла з Росії – ЗМІ

Соратниці Олексія Навального Любов Соболь за рішенням суду не можна залишати Росію / Колаж "Сегодня"

Соратниця Олексія Навального Любов Соболь змогла покинути Росію, незважаючи на вирок суду, що забороняє її протягом півтора років залишати житло в нічний час.

Про від'їзд опозиціонерки повідомив "Інтерфакс" з посиланням на неназване джерело.

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"За деякими даними, Соболь виїхала в Стамбул", – сказав співрозмовник агентства.

Раніше про від'їзд Соболь в Стамбул повідомило джерело телеканалу РЕН, за інформацією якого, вона "полетіла в Стамбул рейсом з Внуково ввечері 7 серпня". За інформацією телеканалу, в Стамбулі Соболь збиралася зробити пересадку.

Сама Соболь поки не підтверджувала цю інформацію. На її акаунтах в соціальних мережах є лише інформація про розлучення з чоловіком.

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Вироки

Від'їзд з країни може закінчитися для Соболь тюремним ув'язненням, оскільки у неї є два вироки, що передбачають обмеження пересування.

3 серпня Преображенський суд Москви засудив Любов Соболь до півтора років обмеження волі за "санітарну справу". Її визнали винною в підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил і суд заборонив опозиціонерці виїжджати за межі Москви і Московської області на строк дію вироку.

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У квітні суд засудив Соболь до року виправних робіт умовно, визнавши її винною в проникненні в житло із застосуванням насильства. Як випливає з рішення суду, Соболь незаконно проникла в житло, що належить Костянтину Кудрявцеву – імовірному співробітнику ФСБ, фігуранту журналістського розслідування про отруєння Навального .

23 січня в Росії пройшли масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального , який був арештований в аеропорту по прильоту після лікування від отруєння в Німеччині. Після арешту Навального Фонд боротьби з корупцією оприлюднив розслідування про палаці Путіна під Геленджик ціною в 100 мільярдів рублів.