Переживает за Крымский мост: у Соловьева снова панические атаки

Соловьев паникует из-за Крымского моста/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российский пропагандист Владимир Соловьев снова нервничает. На этот раз причиной его панической атаки стал Крымский мост. Вероятно, он нервничает из-за "хлопков", которые в последнее время раздаются на территории России. Пропагандист переживает за судьбу моста в Крыму.

Об этом он сказал в эфире своего ток-шоу.

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Соловьев никак не может успокоиться и говорит, что "Крымский мост – это Россия". Также он цитирует президента Украины Владимира Зеленского:

"Я знаю, что люди в США переживают, что нам нужна ракета, чтобы наносить по территории России удары. Мы не собираемся атаковать Россию. Мы не воюем на территории России, мы защищаем нашу".

Звезда российской пропаганды уже не знает, кому верить.

"Кому верить? Учитывая удары по нашей территории уже. Кому нам верить? Очевидно, что Зеленский считает, что Донецк это его. Считает, что Крым его", — сказал Соловьев.

Угрозы Соловьева

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев начал угрожать США ядерным оружием в случае передачи Украине систем залпового огня.

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"Путин не может потерпеть поражение. И в этом большая проблема. Потому что, извините, ядерная держава, и идет все время это повышение ставок. И теперь США пытаются максимально затянуть прокси-войну с Россией, в Белом доме все время рассматривается возможность передачи Киеву систем залпового огня. Зеленский их вымаливает, но Байден же понимает, минуточку, что если в зоне поражения окажутся российские АЭС, если нанесен будет удар по нашим городам с большим количеством там жертв, то мы же можем вообще по-другому рассмотреть эту всю ситуацию. Мы можем сказать: американское оружие вы поставили, вы виноваты, и можем нанести удар по центрам принятия решения. Нам будет наплевать на 5-ю статью или нет", – заявил Соловьев в эфире своей программы.

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