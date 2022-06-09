Переживає за Кримський міст: у Соловйова знову панічні атаки

Соловйов панікує через Кримський міст/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російський пропагандист Володимир Соловйов знову нервує. Цього разу причиною його панічної атаки став Кримський міст. Ймовірно, він нервує через "хлопки", які останнім часом лунають на території Росії. Пропагандист переживає за долю моста у Криму.

Про це він сказав в ефірі свого ток-шоу.

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Соловйов ніяк не може заспокоїтись та каже, що "Кримський міст — це Росія". Також він цитує президента України Володимира Зеленського:

"Я знаю, що люди в США хвилюються, що нам потрібна ракета, щоб наносити по території Росії удари. Ми не збираємося атакувати Росію. Ми не воюємо на території Росії, ми захищаємо нашу".

Зірка російської пропаганди вже не знає, кому вірити.

"Кому вірити? Враховуючи удари по нашій території вже. Кому нам вірити? Очевидно, що Зеленський вважає, що Донецьк це його. Вважає, що Крим його", — сказав Соловйов.

Погрози Соловйова

Російський телеведучий та пропагандист Володимир Соловйов почав погрожувати США ядерною зброєю у разі передачі Україні систем залпового вогню.

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"Путін не може зазнати поразки. І в цьому велика проблема. Тому що, вибачте, ядерна держава, і йде весь час це підвищення ставок. І тепер США намагаються максимально затягнути проксівійну з Росією, у Білому домі постійно розглядається можливість передачі Києву систем залпового вогню. Зеленський їх вимолює, але Байден же розуміє, що якщо в зоні враження опиняться російські АЕС, якщо буде завдано удару по наших містах з великою кількістю там жертв, то ми ж можемо взагалі по-іншому розглянути цю всю ситуацію. Можемо сказати: американську зброю ви постачили, ви винні, і можемо завдати удару по центрах прийняття рішення. Нам буде наплювати на 5-ту статтю чи ні", – заявив Соловйов в ефірі своєї програми.

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