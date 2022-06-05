Соловйов і Симонян шокують Заходу нападами ядерного божевілля на росТВ

Російські телеканали в один голос заявляють про ядерну загрозу і що росіяни повинні цьому радіти. Про це у своєму Twitter написала журналістка видання The DailyBeast Джулія Девіс.
"Більше апокаліптичних передбачень та ядерних загроз на російському державному телебаченні. Деякі кремлівські пропагандисти стверджують, що світ котиться в ядерну прірву, але росіяни повинні цьому радіти. Інші заяви здаються такими, що межують з маренням", – написала вона.
Девіс в шоці від того, що показують телеканали і як зомбують людей, у себе на аватарці вона навіть поставила статус "I watch Russian state TV, so you don't have to" (Я дивлюсь російське державне телебачення, так що вам не обов'язково).
More apocalyptic predictions and nuclear threats on Russian state TV. Some of the Kremlin's propagandists argue that the world is descending into a nuclear abyss, but the Russians should be happy about it. Others seem borderline delirious. Are they cracking under pressure? Watch: pic.twitter.com/1HhLZhxGGY— Julia Davis (@JuliaDavisNews) June 5, 2022
Ядерна загроза
- У Кремлі заявляли, що не збираються застосовувати ядерну зброю у війні з Україною, ядерний удар завдадуть лише у тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави".
- У відповідь генсекретар ООН заявив, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни, адже президент РФ уже загрожував ядерною зброєю.
- Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відзначав, що в даний момент Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі .
- Офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників. Водночас президент США Джо Байден назвав безвідповідальними загрозами Росії є застосування ядерної зброї. Такий крок спричинить важкі наслідки. Проте поки що Вашингтон не бачить ознак підготовки ядерного удару з боку Росії.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю , то світ буде вкинуто в катастрофу.
- Президент України Володимир Зеленський відзначав , що загрози з боку РФ щодо застосування ядерної чи хімічної зброї можуть призвести до збільшення кількості ядерних держав у світі.