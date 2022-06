Соловйов і Симонян шокують Заходу нападами ядерного божевілля на росТВ

Російські телеканали в один голос заявляють про ядерну загрозу і що росіяни повинні цьому радіти. Про це у своєму Twitter написала журналістка видання The DailyBeast Джулія Девіс.

Девіс в шоці від того, що показують телеканали і як зомбують людей, у себе на аватарці вона навіть поставила статус "I watch Russian state TV, so you don't have to" (Я дивлюсь російське державне телебачення, так що вам не обов'язково).

More apocalyptic predictions and nuclear threats on Russian state TV. Some of the Kremlin's propagandists argue that the world is descending into a nuclear abyss, but the Russians should be happy about it. Others seem borderline delirious. Are they cracking under pressure? Watch: pic.twitter.com/1HhLZhxGGY