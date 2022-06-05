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Соловйов і Симонян шокують Заходу нападами ядерного божевілля на росТВ

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5 червня, 12:55
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На російських телеканалах дедалі частіше звучать погрози про ядерний удар
У Росії регулярно звучать погрози про ядерну війну
У Росії регулярно звучать погрози про ядерну війну / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські телеканали в один голос заявляють про ядерну загрозу і що росіяни повинні цьому радіти. Про це у своєму Twitter написала журналістка видання The DailyBeast Джулія Девіс.

"Більше апокаліптичних передбачень та ядерних загроз на російському державному телебаченні. Деякі кремлівські пропагандисти стверджують, що світ котиться в ядерну прірву, але росіяни повинні цьому радіти. Інші заяви здаються такими, що межують з маренням", – написала вона.

Девіс в шоці від того, що показують телеканали і як зомбують людей, у себе на аватарці вона навіть поставила статус "I watch Russian state TV, so you don't have to" (Я дивлюсь російське державне телебачення, так що вам не обов'язково).

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Ядерна загроза

  • У Кремлі заявляли, що не збираються застосовувати ядерну зброю у війні з Україною, ядерний удар завдадуть лише у тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави".
  • У відповідь генсекретар ООН заявив, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни, адже президент РФ уже загрожував ядерною зброєю.
  • Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відзначав, що в даний момент Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі .
  • Офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників. Водночас президент США Джо Байден назвав безвідповідальними загрозами Росії є застосування ядерної зброї. Такий крок спричинить важкі наслідки. Проте поки що Вашингтон не бачить ознак підготовки ядерного удару з боку Росії.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю , то світ буде вкинуто в катастрофу.
  • Президент України Володимир Зеленський відзначав , що загрози з боку РФ щодо застосування ядерної чи хімічної зброї можуть призвести до збільшення кількості ядерних держав у світі.

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