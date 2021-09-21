Стрелял не только в университете. Первое видео нападения пермского стрелка (видео)

Первые выстрелы Бекмансуров начал производить еще на улице – по случайному автомобилю. Коллаж: "Сегодня"

В Сеть загрузили видео с автомобильного видеорегистратора, как Тимур Бекмансуров начал производить выстрелы еще на улице – по случайному автомобилю. Напомним, что утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.

На видео показано, как Бекмансуров выбегает на дорогу и стреляет в лобовое стекло, в зону водителя. Водитель выжил и продолжил движение.

Через считанные минуты после того, как были сделаны эти кадры, он убьет восемь человек, добивая раненых на полу.

Какой мотив нападения

В одной из публикаций в соцсети 18-летний парень поэтапно рассказывал, как планирует устроить стрельбу в местном вузе.

"Произошедшее не является терактом (по крайней мере, с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен. Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно. Наверное, пишу это для упрощения работы СК или тем, кто будет все это разгребать. По ходу буду дописывать свои мысли, а сейчас начну с хронологии своих действий… Думал об этом давно, шли годы, и я понял, что настало время сделать то, о чем я мечтал", – говорится в сообщении.

По словам злоумышленника, он давно откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту 2021-го собрал нужную сумму.

Изначально для нападения он якобы выбрал свою бывшую школу, но в итоге изменил цель. После тщательного отбора стрелок остановился на Пермском университете из-за большого количества корпусов.

После стрельбы администрация запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" заблокировала страницу стрелка.

Что говорят в полиции

По факту стрельбы в Пермском государственном университете открыто уголовное дело.

"Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми, расследованием займется центральный аппарат СК", – сообщает РИА "Новости".

Детали инцидента

Тимур Бекмансуров проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна.

Нападавшего ликвидировали. Оружие, из которого он вел стрельбу, не травматическое.

Из-за стрельбы в университете Перми погибли 8 человек.

Ранее мы сообщали, что 11 мая 2021 года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев проник с оружием в школу и открыл огонь по ученикам и учителям, в результате погибли по меньшей мере 10 человек, десятки ранены.

Стрелка впоследствии задержали правоохранители. Утром в день трагедии парень завел Telegram-канал под названием "Бог", в котором с использованием нецензурной лексики предупредил о нападении на школу.