Стріляв не тільки в університеті. Перше відео нападу пермського стрілка (відео)

Перші постріли Бекмансуров почав робити ще на вулиці - по випадковому автомобілю. Колаж: "Сьогодні"

У Мережу завантажили відео з автомобільного відеореєстратора, як Тимур Бекмансуров почав робити постріли ще на вулиці – по випадковому автомобілю. Нагадаємо, що вранці 20 вересня в Росії в Пермському державному університеті сталася стрілянина.

На відео показано, як Бекмансуров вибігає на дорогу і стріляє в лобове скло, в зону водія. Водій вижив і продовжив рух.

Через лічені хвилини після того, як були зроблені ці кадри, він уб'є вісім людей, добиваючи поранених на підлозі.

Який мотив нападу

В одній з публікацій в соцмережі 18-річний хлопець поетапно розповідав, як планує влаштувати стрілянину в місцевому вузі.

"Те, що відбулося, не є терактом (принаймні з юридичного погляду). Я не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійний і аполітичний. Ніхто не знав про те, що я збирався зробити, всі дії я проводив самостійно. Напевно, пишу це для спрощення роботи СК або тих, хто буде все це розгрібати. По ходу буду дописувати свої думки, а тепер почну з хронології своїх дій... Думав про це давно, йшли роки, і я зрозумів, що настав час зробити те, про що я мріяв", – йдеться в повідомленні.

За словами зловмисника, він давно відкладав гроші на купівлю вогнепальної зброї, а до березня 2021-го зібрав потрібну суму.

Згідно з його дописом, спочатку для нападу він вибрав свою колишню школу, але в підсумку змінив ціль. Після ретельного відбору стрілок зупинився на Пермському університеті через велику кількість корпусів.

Після стрілянини адміністрація забороненої в Україні соцмережі "ВКонтакте" заблокувала сторінку ймовірного стрільця.

Що кажуть в поліції

За фактом стрілянини в Пермському державному університеті відкрито кримінальну справу.

"Кримінальну справу про вбивство порушено за фактом стрілянини в Пермі, розслідування вестиме центральний апарат СК", – повідомляє РІА "Новини".

Деталі інциденту

Тимур Бекмансуров проник до навчального закладу і влаштував стрілянину близько 11-ї ранку в понеділок, 20 вересня. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету. Деякі викладачі та студенти закрилися в аудиторіях. У Мережі поширюють відео, як студенти тікають із закладу через вікна.

Нападника ліквідували. Зброя, з якої він стріляв, не травматична.

Через стрілянину в університеті Пермі загинули 8 людей.

Раніше ми повідомляли, що 11 травня 2021 року в Казані 19-річний Ільназ Галявієв проник зі зброєю в школу і відкрив вогонь по учням і вчителям, в результаті загинули щонайменше 10 людей, десятки поранені.

Стрілка згодом затримали правоохоронці. Вранці в день трагедії хлопець завів Telegram-канал під назвою "Бог", в якому з використанням нецензурної лексики попередив про напад на школу.