Джо Байден заснул во время встречи с премьер-министром Израиля (видео)

У Джо Байдена не получилось бодро встретить нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Президент США Джо Байден уснул во время первой официальной встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Перед этим из-за теракта в Кабуле хозяин Белого дома отложил почти на сутки встречу с новым лидером Израиля.
Соответствующее видео опубликовала американская сеть кабельного и спутникового телевидения c-span.
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Скучная тема Ирана
На видео показали, как во время встречи перед аккредитованными СМИ стороны сначала высказали свое отношение к двухстороннему сотрудничеству и вопросам безопасности на Ближнем Востоке. Когда же Беннет перешел к благодарности за помощь, которую Вашингтон оказывает властям Израиля, и к предложению усилить дипломатические усилич против режима в Иране, Байден задремал.
Когда гость заметил это, он попытался немного повысить свой голос. Это не сразу помогло разбудить Байдена.
- После гибели 13 американских военных в результате теракта в Кабуле оппоненты – республиканцы – начали требовать отставки президента США Джо Байдена. Его рейтинг впервые с момента избрания рухнул ниже 50%.
- Ожидается новый теракт, о чем президента США предупредили спецслужбы.
- Ситуация настолько серьезная, что Вашингтон потребовал от своих граждан срочно покинуть кабульский аэропорт и не выходить на улицы Кабула.