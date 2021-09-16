Песков рассказал о состоянии заболевших COVID-19 в окружении Путина

В Кремле допускают, что Путин примет участие в электронном голосовании. Фото: коллаж "Сегодня"

Большинство заболевших коронавирусом в окружении президента России Владимира Путина — сотрудники, обеспечивающие его безопасность и нормальную работу главы государства.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Кто-то был инфицирован, и поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, произошло инфицирование значительного количества людей", — сказал он.

По его словам, вспышка заболеваемости произошла в сентябре, несмотря на то что практически все, кто работает с президентом, вакцинированы.



При этом Песков отметил, что ему не известен ни один случай, когда болезнь протекала бы тяжело.

"Практически все или бессимптомно, или в легкой форме переносят болезнь. Ни одного тяжелого случая нет. То есть, главным образом, это из-за отсутствия своевременной ревакцинации", – сказал он.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ добавил, что Владимир Путин может принять участие в электронном голосовании в выборах в Госдуму.

"В любом случае, президент примет участие в голосовании. Вряд ли это будет связано с выходом из самоизоляции. Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании. Путин был зарегистрирован на Госуслугах", – сказал Песков.

Напомним, о решении уйти на самоизоляцию из-за выявления в его окружении инфицированных COVID-19 Путин объявил 14 сентября. В тот же день Песков заверил, что сданный президентом тест показал, что глава государства "абсолютно здоров".

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Коронавирус в России

В России за последние сутки выявили 19 594 новых случая коронавируса впервые с 26 августа. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 214 520.

За сутки умерли 794 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии в России скончались 195 835 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 17 326, общий — 6 452 398.

Ранее мы сообщали, что у Путина заявили: выборы на Донбассе – это "эксперимент присоединения территории к России".

Также напомним, Путину заехали по физиономии и сломали нос.