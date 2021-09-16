Пєсков розповів про стан хворих на COVID-19 в оточенні Путіна

У Кремлі допускають, що Путін візьме участь в електронному голосуванні. Фото: колаж "Сьогодні"

Значна кількість хворих на коронавірус в оточенні президента Росії Володимира Путіна – співробітники, що охороняють його і забезпечують нормальну роботу глави держави.

Про це заявив журналістам прессекретар президента Дмитро Пєсков.

"Хтось був інфікований, і оскільки відбувається спілкування всередині групи забезпечення, відбулося інфікування значної кількості людей", – сказав він.

За його словами, спалах захворюваності стався у вересні, незважаючи на те, що майже всі, хто працює з президентом, вакциновані.



Водночас Пєсков зазначив, що йому не відомий жоден випадок, коли хвороба протікала б важко.

"Майже всі або безсимптомно, або в легкій формі переносять хворобу. Жодного важкого випадку немає. Тобто головним чином це через відсутність своєчасної ревакцинації", – сказав він.

Крім того, прессекретар президента РФ додав, що Володимир Путін може взяти участь в електронному голосуванні у виборах до Держдуми.

"У будь-якому разі президент візьме участь в голосуванні. Навряд чи це буде пов'язано з виходом із самоізоляції. Я не виключаю, що це буде участь в електронному голосуванні. Путін був зареєстрований на Держпослугах", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, про рішення піти на самоізоляцію через виявлення в його оточенні інфікованих COVID-19 Путін оголосив 14 вересня. У той же день Пєсков запевнив: зданий президентом тест показав, що глава держави "абсолютно здоровий".

Читайте також:

Коронавірус "Дельта" косить росіян. У РФ – новий рекорд смертності

Коронавірус в Росії

У Росії за останню добу виявили 19 594 нові випадки коронавірусної хвороби вперше з 26 серпня. Загальна кількість хворих з початку пандемії становить 7 214 520.

За добу померли 794 пацієнти з COVID-19. Всього з початку пандемії в Росії померли 195 835 осіб.

Добовий показник одужань становить 17 326, загальний – 6 452 398.

Як ми повідомляли раніше, у Путіна заявили, що вибори на Донбасі – це "експеримент приєднання території до Росії".

Також нагадаємо, Путіну заїхали по фізіономії і зламали ніс.