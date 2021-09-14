Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🍎 Презентация Apple - каким будет новый IPhone ⚽ Динамо - Бенфика: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Путин самоизолировался из-за коронавируса

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
14 сентября, 14:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Причина – в окружении главы государства-агрессора много больных COVID-19
Путина окружили больные коронавирусом
Путина окружили больные коронавирусом / Фото: Фото Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент России Владимир Путин пошел на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении.

Об этом сообщили на сайте Кремля.

Реклама

Российский президент продолжит выполнять свои обязанности и принимать участие в ранее запланированных мероприятиях, однако в режиме онлайн.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин получил отрицательный результат теста на коронавирус. Однако очных мероприятий с его участием некоторое время не будет.

Читайте также:

Реклама

Коронавирус "Дельта" косит россиян. В РФ – новый рекорд смертности

Коронавирус в России

  • По состоянию на 14 сентября в России коронавирус подтвердили у 7 176 085 жителей, за последние сутки – у 17 837 человек.
  • С начала эпидемии в стране умерли 194 249 больных, выздоровели – 6 418 033. Россия продолжает лидировать по количеству больных в мире.
  • Ранее российские журналисты провели расследование, чтобы узнать истинное количество случаев коронавируса в стране. Выяснили, что информация в закрытом реестре Минздрава может быть в 5 раз больше, чем в официальной статистике.

Ранее мы сообщали, что у Путина заявили: выборы на Донбассе – это "эксперимент присоединения территории к России".

Также напомним, Путину заехали по физиономии и сломали нос.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Лучшие статьи недели
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.69

Евро (€)

31.45

Российский рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
3 332 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять