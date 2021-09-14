Путин самоизолировался из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин пошел на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении.
Об этом сообщили на сайте Кремля.
Российский президент продолжит выполнять свои обязанности и принимать участие в ранее запланированных мероприятиях, однако в режиме онлайн.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин получил отрицательный результат теста на коронавирус. Однако очных мероприятий с его участием некоторое время не будет.
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Коронавирус в России
- По состоянию на 14 сентября в России коронавирус подтвердили у 7 176 085 жителей, за последние сутки – у 17 837 человек.
- С начала эпидемии в стране умерли 194 249 больных, выздоровели – 6 418 033. Россия продолжает лидировать по количеству больных в мире.
- Ранее российские журналисты провели расследование, чтобы узнать истинное количество случаев коронавируса в стране. Выяснили, что информация в закрытом реестре Минздрава может быть в 5 раз больше, чем в официальной статистике.
Ранее мы сообщали, что у Путина заявили: выборы на Донбассе – это "эксперимент присоединения территории к России".
Также напомним, Путину заехали по физиономии и сломали нос.