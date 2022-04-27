Пионтковский объяснил, что происходит с Приднестровьем

Пионтковский о Приднестровье / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Журналист и политический деятель Андрей Пионтковский заявил, что наступление оккупантов на Донбасс проваливается, так что в Кремле ищут возможности одержать хоть какую-то победу. Приднестровье происходит из-за отчаяния в Кремле. Россия ведет непоследовательную захватническую политику, отрицая собственные военные преступления и проваливающиеся один за другим намерения.

Об этом Пионтковский рассказал в интервью Наталье Влащенко для YouTube-канала "Украина 24".

Реклама

"Сначала они хотели взять Киев. Потом они заявили, что случайно там оказались, и города брать намерений не имеют. Зато намерены защитить от геноцида российское население Донбасса и расширить ОРДЛО до админграниц Донецкой и Луганской областей. Теперь и это проваливается. Если наступление не реализуется на 10-й день, не принимая во внимание одну захваченную деревню, значит, его нет", – сказал Пионтковский.

В Кремле между тем, что называется, подгорает. Там пытаются изобрести возможность одержать локальную победу на Юге Украины.

Реклама

"Думаю, какому-то их стратегу пришла в голову идея ударить по Одессе с двух сторон, скажем, со стороны Херсона (и с запада – прим. ред.). В Приднестровье есть миротворческий корпус, ведь в России все войска – миротворческие. Я держу кулаки, хорошо, пусть еще этот миротворческий корпус сожгут", – сказал Пионтковский.

Пионтковский считает, что так называемые миротворцы быстро попадут в оцепление, а затем их можно будет обменять на защитников Мариуполя.

"Это, кстати, плодотворная идея, а иначе эту серию взрывов объяснить невозможно. Это подготовка к какой-либо акции. Моя гипотеза, что это безумное намерение перебросить так называемый миротворческий корпус с запада в Одессу", – объяснил Пионтковский.

Реклама

Взрывы в Приднестровье

Утром 26 апреля в непризнанном Приднестровье неподалеку от границы с Украиной прогремели взрывы. Обошлось без пострадавших, однако был взорван радиоцентр, ретранслировавший российское радио.

РосСМИ также сообщили об атаке на аэродром недалеко от столицы непризнанного Приднестровья – Тирасполя.

Накануне в Тирасполе прогремели взрывы у здания "министерства госбезопасности".

По данным украинской разведки, взрывы были спланированной провокацией ФСБ.

Раньше мы писали: