Под Москвой сожгли пункт приема "пушечного мяса" для войны в Украине

В Подмосковье подожгли военкомат. / Фото: Коллаж: Сегодня

В России подожгли очередной военкомат. На этот раз – в Подмосковье. Это уже 12-й поджог с начала войны в Украине.

Об этом отмечает в Telegram Верховная Рада Украины.

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"Горящая Москва все ближе. Искренне благодарны призывникам Подмосковья, имеющим зачатки инстинкта самосохранения", – говорится в сообщении.

Отметим, что до границы с Украиной 972 км.

Напомним, журналист Андрей Цаплиенко заявлял, что 9 мая в России люди забросали "коктейлями Молотова" военкомат, который находится в Череповце. Россияне сжигают документы воинского учета, чтобы не идти на войну в Украину.

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